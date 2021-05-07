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梅兰妮·史密斯:

“购物可以更快更智能”（互联网大咖秀）

海外网 陈菲扬
2021年05月07日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　奥卡多（Ocado）是英国最大的生鲜电商平台，也是全球最大的专业网上零售超市之一。梅兰妮·史密斯（Melanie Smith）是奥卡多零售公司首席执行官。

　　梅兰妮毕业于新西兰奥克兰大学，拥有西北大学凯洛格管理学院工商管理学硕士学位。在加入奥卡多公司之前，梅兰妮担任过英国互助机构保柏（Bupa）全球战略及营销总监。她还曾是英国领先的电信运营商TalkTalk执行委员会成员、麦肯锡零售业务合作伙伴。2019年，她被任命为奥卡多零售公司的首席执行官。

　　奥卡多零售公司是奥卡多集团与英国跨国商业零售集团玛莎（Marks&Spencer）合资企业。公司致力于打造成为英国可持续的零售商，让消费者购物变得比以往更容易、更快、更智能。梅兰妮表示，对于奥卡多零售公司来说，现在是转型时期，公司可以为客户提供比以往更多的选择和更好的价值，范围比任何传统零售商都广，有成千上万的产品能通过奥卡多网站在线获得。“我们会继续设定标准，愿越来越多的新客户看到网络购物的好处，公司仍然专注于此并有望在今年实现新发展。”她说。

　　独特的结构使奥卡多零售公司在市场中脱颖而出，将屡获殊荣的客户服务和无与伦比的客户数据进行结合，即奥卡多集团的全球领先技术、物流和玛莎集团无与伦比的产品开发。梅兰妮表示，奥卡多的创新技术解决方案为英国的任何在线零售服务提供了最佳服务指标，“我们的模式为客户带来了最佳的使用体验”。

　　公司的使命是通过尖端技术和自动化改造在线零售服务。其先进的零售经验和开创性的Ocado Smart平台使一些全球最具前瞻性的杂货零售商成为市场领军者。梅兰妮表示：“有大量的英国消费者转向了网上购物，而奥卡多零售公司最适合为这些客户提供服务。与此同时，我们通过与玛莎集团合作，不断改善客户体验，增加新产品，提供更高的价值，并保持较高的客户服务水平。”

　　图片来源：奥卡多官网

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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