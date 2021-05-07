“五一”假期
全国揽投快递包裹近26亿件
2021年05月07日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月6日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，今年“五一”假期（5月1日至5日），全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，揽投快递包裹量接近26亿件。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，与2019年同期相比增长97.13%；投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%，与2019年同期相比增长91.77%。
今年以来，邮政快递业继续保持高位增长态势，一季度邮政快递业4项主要经济指标同比及与2019年同期相比增幅均超35%。“五一”假期，农产品网络销售继续保持快速增长态势，全国农村地区揽收快递包裹2.2亿件，投递快递包裹3.6亿件，同比增长均达三成，超过城市地区同比增速10个百分点左右。与此同时，城市末端服务更加多元高效，末端服务能力持续提升。
《 人民日报 》（ 2021年05月07日 01 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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