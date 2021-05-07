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“五一”旅游绽放中国活力

本报记者 赵 珊
2021年05月07日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　游客在湖北恩施土家女儿城与演员在民俗活动表演中互动。
　　文 林摄（人民视觉）

　　游客在湖南省张家界市武陵源区金鞭溪景区游玩。
　　吴勇兵摄 新华社发

　　5天，2.3亿人次，国内旅游收入1132.3亿元。文化和旅游部最新统计显示，“五一”假期呈现出丰富多彩的旅游文化内涵、红色旅游彰显爱国情怀、中西部旅游市场热度攀升等特点。

　　今年“五一”是疫情防控常态化以来中国旅游最为火爆的假期，国内游强劲复苏，旅游经济迸发出强大活力。

　　

　　休闲游 文化唱主角

　　据文化和旅游部统计，“五一”假期，全国共约1.2万家A级旅游景区正常开放，约占全国A级旅游景区总数的90%，全国5A级旅游景区接待游客约4800万人次。人们积蓄已久的出游需求得以释放。

　　文化元素成为增强旅游目的地吸引力和提升游客体验的重要因素，高品质的文化活动有效提升了广大游客的参与度和获得感。全国各地举办20余场音乐节，《山河令》主题演唱会带动苏州旅游热度高涨，江西葛仙村、河南樱桃沟、成都五凤溪以传统古镇文化为依托，运用创意+科技+文旅的体验式场景，打造网红打卡新地标，让乡村旅游焕发新彩。

　　文化娱乐、图书休闲、文博旅游成为假日休闲热点，图书馆、博物馆、文化馆游客增幅明显，中国国家博物馆、广汉三星堆、上海自然博物馆等景点迎来大批参观者。国家大剧院、梅兰芳大剧院、成都博物馆、广西民族博物馆等文化场馆为中老年游客带来丰富多彩的文化盛宴。

　　文化旅游越来越受到游客青睐。驴妈妈旅游网CEO邹庆龄说：“近年来，文旅融合深入发展，再加上受文艺作品、三星堆考古等热门话题影响，游客对旅游的文化属性越发关注，纪念馆、博物馆、历史遗迹等人气十足。”

　　红色游 年轻人追捧

　　今年正值建党一百周年，红色旅游火遍大江南北，全家看“红”成为特色。红色旅游成为假日旅游一道靓丽的风景线。携程数据显示，“红色旅游”关键词在“五一”环比4月提升约7倍。对比2019年同期，该平台红色旅游景区订单量增长约375%。

　　湘赣闽红色旅游区迎来大批旅游者，上海中共一大纪念馆、江西于都红军长征出发地纪念园等红色旅游热潮涌动，广东多个文化场馆、旅行社推出形式多样的红色主题活动，吸引大量游客和研学学生参观游览和学习党史，感悟红色文化、厚植爱国主义情怀。

　　今年劳动节连着青年节，更多的年轻人参加红色旅游，新时代的红色旅游呈年轻化趋势，红色旅游+生态游、民俗游、研学游、乡村游等新线路、新产品不断丰富旅游业态。同程研究院首席研究员程超功分析说，红色旅游已成为年轻游客的旅游消费新风尚，红色旅游核心人群中，“00后”“90后”占比超过四成，“80后”占比近三成，40岁以下人群占比89.1%。名人故居类景区受到年轻游客追捧，预订量相比2019年同期上涨859%。红色旅游和红色文化的辐射效应正在逐步发挥出来，对周边住宿及文旅消费的拉动效应显著。

　　特色游 行程我做主

　　游客现在更加看重休闲度假的品质，私密化、定制化、小型化成为主流，高星级酒店备受游客青睐。全国旅游监管服务平台监测数据显示，“五一”团队游团均人数14.67人，较2019年减少25%，小团游趋势明显。探秘境、寻美食的特色小团颇受年轻游客欢迎，拒绝走马观花，旅途更为轻松舒适。

　　夜间旅游拓展消费空间。湖北省武汉市“劳动最光荣”主题灯光秀、《知音号》《夜上黄鹤楼》等夜游项目深受追捧。广西推出“文化夜市”“夜游景区”“美食夜市”“夜游文化街区”等吸引了大量游客游览观光、参与体验。福建泉州市用“一街、一碗、一楼、一馆、一店、一宿、一演出”串出7条“市井烟火”路线，为市民游客提供夜间休闲体验。浙江杭州临安推出大型沉浸式主题夜游项目“狐妖小红娘”，开启动漫+科技+夜游的古镇全新体验模式。

　　携程平台的当地向导为游客带来新玩法。在陕西，向导带领游客与兵马俑发现人面对面，了解兵马俑发现的故事；在湖南，向导为游客推荐本地人喜欢去的“白虎堂”；在甘肃敦煌，向导带领游客前往沙漠露营。携程当地向导预订量相比2019年同期增长达120%。

　　小众游 多样化选择

　　山水揽胜、沙漠观星、驰骋草原、滨海度假、文化古城……中国旅游资源丰富多样，给游客充分的选择空间。大众热门目的地依旧火热，但同时小众目的地也逐渐成为人们的新选择。

　　文化和旅游部的统计显示，中西部旅游市场热度攀升，三四线城市和乡村旅游市场活跃。各地发布景区预约限流信息后，不少游客选择避开热门目的地、错峰出行。中西部地区气候适宜，踏青、自然风光欣赏、美食和网红打卡吸引众多游客到访，旅游市场热度攀升。四川稻城亚丁景区迎来创建国家5A级景区后首个客流高峰，景区安全平稳有序。各地游客慕名探访新疆天山托木尔大峡谷，参加徒步穿越峡谷、赏天山奇景感民族风情、篝火晚会等活动。

　　在疫情防控常态化下，游客主动错峰出行，三四线城市逐渐成为更多游客目的地。越来越多的游客选择到山水田野间感受清静和悠闲，体验乡村慢生活，登山、赏花、采摘、烧烤、垂钓等体验式旅游项目受欢迎。小镇青年、农村居民也越来越多参与旅游出行。文化和旅游部数据中心大数据监测显示，乡村地区居民出游率达14.3%，农民参与旅游的比例越来越高。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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