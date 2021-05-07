人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“五一”假期，零售市场持续回暖

线上线下亮点纷呈（经济新方位）

本报记者  林丽鹂  季觉苏  窦瀚洋
2021年05月07日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“五一”假期，消费势头上扬。数据显示，5月1日—5日，银联网络交易金额为1.91万亿元，较去年同期增长5.5%，总量为历年“五一”同期最高，其中百货购物方面的消费金额同比增长19%。

　　中国贸促会研究院副院长赵萍表示，今年“五一”消费呈现特别高的热度，疫情得到有效控制带动补偿式消费增长，假日因素对消费提振产生积极作用，全国消费促进月活动启动，带来一系列多领域、多层次、多元化的促消费活动等，多重因素促成零售市场亮点纷呈。

　　传统商场转型

　　激发消费热情

　　线上购物如此方便的当下，这个“五一”假期，你去实体购物中心消费了吗？

　　在上海，17岁滑冰小将龚启明这个假期“泡”在了商场里。加速、起跳、空中旋转、落地……在嘉定南翔印象城的5楼滑冰场内，龚启明一开始练习就不知疲倦。

　　商场的西南角，龚莉带着女儿在看热带植物。“觅境森林”室内常年维持在26摄氏度，种植着200多种热带植物，小径深处还有个小型瀑布景观。很多家长在这里“遛娃”，坐在婴儿车里的小朋友手舞足蹈。

　　文艺青年小张5月1日在商场的剧场里看了一出话剧。翻翻他的朋友圈，买手店、展览、精品咖啡……商场里隔三差五举行的特色活动，小张经常来打卡。

　　曾经提到传统商场，人们只会想到吃饭和买东西。因为模式单一、同质化严重，传统商场一度受到消费者冷落。

　　近几年，一批大、中型商业综合体向上海郊区发展，嘉定南翔印象城、龙湖上海闵行天街、青浦万达茂等开门迎客。“五一”假期正逢上海第二届“五五购物节”。“全球首发”“全城打折”“时尚定制周”……各类活动极大地激发了消费热情，很多上海家庭跨越半个城去逛商场，上海周边地区的客流也被吸引而来。

　　市中心的商场场地有限，便推出一些小而精的创意市集。有凭借优势地理位置，可以拍到陆家嘴“三件套”（环球金融中心、金茂大厦、上海中心大厦）的市集；还有街头魔术、现场乐队、快闪舞蹈等创意市集。做手工、买插画、冲咖啡……在上海，许多市集可以消磨一个下午。消费市场大数据实验室（上海）监测显示，4月30日至5月4日，上海全市线下发生消费196.5亿元，同比2020年增长30.4%，同比2019年增长9.6%。

　　“在许多一线城市，消费逐渐呈现多元化、个性化的趋势。”复旦大学中国社会主义市场经济研究中心助理教授奚锡灿认为，现阶段消费者更希望得到的产品，不再是流水线制造的标准化产物，而是针对他们的差异化需求所打造的个性化产品。这将催生出大量个性化的细分市场。我国巨大的人口规模和市场有得天独厚的优势，任何一个细分市场，都可以找到数量众多的潜在消费者。

　　依托乡村旅游

　　产品卖得更远

　　“五一”假期，浙江杭州建德梅城镇严州古城老街上，胡武华的烤饼店门口香气扑鼻。“最忙时10个人围着两个烤饼桶，从上午11点忙到下午4点，游客排队没未断过。”胡武华笑道。

　　作为第一批“落户”严州古城的商户，2019年胡武华的烤饼店开业后生意节节高。“之前在菜市场摆流动摊位，生意不稳定，现在依托古城旅游，有了固定场地和源源不断的客流，收入大概是之前的四五倍。”

　　如今，古城风韵吸引各地游客，当地特产充实着古城业态，入驻商户已有百余家，火热的古城游也加速了乡村消费的迭代升级。5月1日—5日，严州古城接待游客近20万人次，旅游收入突破3000万元。

　　特产店店主李建军说，过去门店顾客主要是当地居民，并且只做麻糍、水晶糕等小吃。“随着古城游越来越热，现在我们的晒面、笋干等地方特产也深受游客喜爱，销往全国各地。”

　　对此，梅城镇千鹤村的面馆老板余学兵深有感触。“以前，我们村的晒面、菜籽油和玉米除了本地人熟知，名气并不大。现在借助乡村旅游，游客多了产品自然卖得远了。”

　　“线下品尝试吃，店家线上发货已成为梅城镇特产销售中的重要一环。我们与多家快递站点签订合作协议，对本地特色农产品邮寄提供折扣优惠。”千鹤村党委书记王丽娜说，依托乡村旅游客流量优势，梅城镇在千鹤嫂创业一条街率先开启“线下购买、邮寄到家”等模式，从去年夏天至今，通过售卖农副产品帮助当地百姓增收200余万元。

　　数据显示：“五一”假期，某旅游出行服务平台乡村民宿预订量同比增长超220%，增速超过酒店；农家乐相关商品预订量同比增长超260%。越来越多人选择到乡间度假。同样，县域消费能力也在提升，数据显示，某网购平台农资市场规模已超百亿，买家56%来自六线以下的县域乡村。

　　4月27日的国务院常务会议指出，改善县域消费环境、促进农村消费，是拉动内需、支持乡村振兴的重要举措，潜力巨大。支持乡村民宿、休闲农业等发展，吸引城市居民下乡消费。扩大农村电商覆盖面，促进农户与市场有效对接。

　　浙江省农业农村厅相关负责人介绍，过去“浙农云”培训平台的培训内容以农业生产技术为主，这几年则向电子商务、乡村休闲旅游等全方位培训转变。2020年浙江全省累计培训各类农民12.3万人次，农产品网络零售额达到1143.5亿元，增长35.7%。

　　网购活动丰富

　　服务品类升级

　　“今天是‘双品网购节’，双品就是品牌、品质。”

　　“五四三二一，上链接……没了？还能加吗？来加货！”

　　夜幕之下，首钢园三高炉二层秀场灯光闪耀，“北京消费季”在此启动。在网络直播间，主播薇娅与现场连线，吴裕泰的茉莉花茶、老北京北冰洋汽水等北京好物刚一上线就卖完了。

　　北京消费季是“双品网购节”的系列活动之一。4月28日，第三届“双品网购节”在全国、全网同步开启，至5月12日结束，活动贯穿整个“五一”假期，持续15天。据商务大数据对重点电商平台监测，“双品网购节”前8天（4月28日—5月5日），全国网络零售额达3818亿元，同比增长28.1%。

　　全国20多个地区同步举办了各具特色的“双品网购节”配套活动，如上海“五五购物节”、广东“粤品粤优”、江苏“品质生活·苏新消费”等。超过260家电商企业参与，除服饰、食品等传统品类品牌参与外，还推出汽车等大宗消费品品牌促销活动。

　　“五一”假期是电商平台上半年营销的重点。京东发放35亿元消费券，苏宁将“五一”大促扩展至12天，唯品会推出大牌狂欢等活动。

　　消费者线上“买买买”劲头十足。“真没想到，旧电脑加价可以换购最新配色的手机，‘五一’出去玩就用上了。”江苏南京市民孙雨泽说：“过去电商平台以旧换新，都是冰箱换冰箱，空调换空调，不能跨品类换新。”

　　苏宁易购相关负责人介绍：“今年‘五一’大促，我们跨品类以旧换新服务升级，线下线上消费都迎来了爆发，市场规模堪比618、818促销，一些产品多次售罄，需要紧急补货。”

　　值得一提的是，网购不再是年轻人的“专利”，美团发布的数据显示，今年“五一”假期，60岁以上用户消费订单量同比2020年增长195.8%，相较2019年增加116.5%。

　　赵萍说：“‘五一’假期中国的消费市场需求非常旺盛，网上零售保持持续较快增长。特别是创新性产品满足了人们消费升级的需求，增长较快。比如‘双品购物节’聚焦数字化、智能化的相关产品，通过技术创新、跨界创新，挖掘了新的消费增长潜力。”


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 02 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局增值税发票数据显示“五一”假期旅游消费潜力充分释放
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年“五一”假期（5月1日-5月5日），在疫情防控形势基本平稳的前提下，旅游服务消费潜力得到充分释放，全国居民商品消费持续活跃，与去年“五一”假期相比实现持续稳步增长。 国内旅游服务消费全面恢复 部分旅游服务首超疫情前水平 “五一”期间，旅游消费潜力得到充分释放，旅游相关服务全面恢复，名胜风景区、旅行社、旅游饭店等相关服务销售收入首次超过2019年同期水平。…
业界：挖掘碳中和大数据的价值 助力产业升级低碳发展
　　人民网北京5月6日电 （记者李彤）“对碳中和大数据的研究，是时代的产物、是数字经济的成果。”在近日由中国电子节能技术协会发起的碳中和大数据研究院成立活动上，参会嘉宾表示，通过汇集更多的减排技术及碳排放计算工具，有助于连接更广泛的碳排放数据，推进产业结构升级，推进碳排放交易平台发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部