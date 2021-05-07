人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

今年全国将完成1亿亩高标准农田和1500万亩高效节水灌溉建设任务

耕地提质量 丰收添底气（田间追踪高质量·春耕探行）

本报记者  王  浩
2021年05月07日05:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　江苏省如皋市城北街道邵庄村的高标准农田与村庄相映成趣。
　　吴树建摄（人民视觉）
　　数据来源：农业农村部

　　核心阅读

　　耕地是粮食生产的命根子。今年以来，各地积极推进高标准农田建设，补齐基础设施短板；通过推广绿色种植、发展节水农业等方式，保护提升耕地地力。耕地质量不断提升，为牢牢把握粮食生产主动权奠定了坚实基础

　　

　　高标准农田建设提速，种地从看天吃饭到旱涝保收

　　小麦起身孕穗，沃野上“绿浪”翻腾。

　　“小麦种在高标准农田里，那叫一个踏实！”江苏徐州邳州市邢楼镇东庄村种粮大户李伟感慨，地翻得松软、水浇得及时，预计每亩能打1200多斤，盼着再迎一个丰收年。

　　高标准农田“高”在哪？去年村里的高标准农田建设项目竣工验收后，李伟走进田间惊喜地发现，一条条田埂不见了，多“长出”了150亩地，高高低低的田块变得平坦，“细碎的‘烧饼田’变成连片田，看着心里都觉得敞亮。”

　　高标准农田带来的惊喜还有不少。一条条3米多宽的机耕道纵横交错，为机械化提供了便利。“以往小麦抢收、水稻抢种是最发愁的时候，如今地块相连，农机敞开撒欢，种地轻省多了。”李伟介绍，全程机械化让每亩地种粮成本下降了400多元。

　　“浇地也方便多了。”李伟说，以往土渠跑冒滴漏，田头“毛细血管”还常被杂草、泥土堵塞。如今，泥巴渠变成光面渠，地头建起了电灌站，“一亩地两个人就能搞定，还少用水三成多。”

　　高标准农田实现了田成方、渠相连、路成网，种地从看天吃饭变成旱涝保收。截至目前，徐州市已建成高标准农田661万亩，占全市耕地面积的72%，农业综合生产能力显著提升。

　　耕地是宝贵的资源。针对地块破碎、灌排不畅、机耕道标准低等问题，农业农村部大力推进高标准农田建设。2020年中央财政农田建设补助资金总额达867亿元，全年建成高标准农田8391万亩，高效节水灌溉面积达2395万亩。

　　高标准农田让种粮底气更足。农业农村部农田建设管理司有关负责人介绍，高标准农田建设通过平整土地，一般能产生1%—3%的新增耕地。高标准农田完善了农田水利、电力、交通等基础设施，大幅改善了农业生产条件。

　　农田提标准，稳产有保障。“往年最怕春旱，小麦喝不上水，影响后期分蘖。”山东夏津县雷集镇刘宪庄村种植大户赵凯说，“一到用水高峰期，大家都抢着拉塑料软管，浇完一茬，少说也得半个月，离水井远的小麦就耽搁了。”

　　如今赵凯的300多亩地成了高标准农田。地下管网相连，喷灌喷头均匀分布在田垄里。“节水改造让浇地变成浇作物，大水漫灌变成了精准滴灌。”赵凯说，如今3天就能浇一遍小麦，一亩地节水30立方米左右。

　　“喷灌还能预防小麦干热风。麦苗长穗时，最怕遇到干热天气，如今喷灌可随时启动，小麦‘淋浴’后降温增墒。算下来，每亩产量能增加200多斤，效益能增加300多元。”赵凯介绍。

　　保障粮食安全，离不开“藏粮于地”。农业农村部提出，今年要完成1亿亩高标准农田和1500万亩高效节水灌溉建设任务。目前各地正多措并举增加投入，加快项目开工，全力完成建设任务。

　　推广保护性耕作，促进地力持续提升

　　保护提升耕地质量，各地着力降低开发强度，推广绿色种植，促进地力持续提升。

　　“谷雨种大田”，东北黑土地上一台台大农机驰骋广袤田野。“抓一把黑土，明显感觉变松变细了，土层也厚了。”黑龙江海伦市前进镇东兴现代农机合作社理事长刘春生今年种了8800多亩玉米，这几天正忙着耙地起垄，“黑土地有劲了，庄稼才能长得壮实。”

　　“黑土是块‘宝’，我们得保护好。”刘春生介绍，“合作社开展大豆、玉米轮作，大豆固氮，轮茬恢复菌群，黑土有机质含量逐渐增多，病虫害减少了。”

　　“我们还给黑土搭配了‘营养餐’。”刘春生说，秋季整地和秸秆还田同步开展，秸秆粉碎、抛洒、翻埋，黑土就像盖上了“被子”。此外，合作社每年还定期增施有机肥，“大肥大药变成科学搭配，黑土从硬块块变得泛油光。”

　　近年来，绥化市实施黑土地保护利用试点工程，轮作倒茬、秸秆还田、减肥减药等一系列举措呵护90万亩黑土地。目前项目区耕地地力提高0.5个等级以上，土壤有机质含量提高3%以上，耕层厚度达到30厘米以上。

　　我国自然条件、土壤特性、农业生产方式不同，各地因地制宜，农机农艺结合，推广科学绿色种植，守护良田。

　　在华北平原，农业节水成为春耕亮点。河北曲周县地处华北地下水超采区，过去水是农民最操心的事。“前些年井越打越深，可浇返青水的时候，还是不够用。”第四疃镇王庄村种粮大户王拥军回忆。地下水超采导致地力下降，一些地块出现盐渍化。缺水逼出节水革命，曲周县大力推广农业节水，压采地下水。

　　“改种节水品种小麦，少浇一茬水，每亩地少用80多立方米水。”王拥军介绍，“现在水渠通畅，用上喷灌设备，小麦亩产能保持在1000斤左右。”近些年，曲周县引进17个抗旱节水小麦品种，推广节水小麦9.2万亩，压减地下水开采400万立方米。

　　保护耕地不松劲。农业农村部提出持续推进东北黑土地保护性耕作行动计划，今年实施面积6500万亩以上。推进退化耕地治理，建设200个集中连片示范区。实行污染耕地分类管理，治理面积5000万亩。扩大耕地轮作休耕试点范围，面积达到4000万亩。

　　良田里聚集新要素，生产向绿、产业向优

　　农田质量提升，促进新技术、新品种等先进要素集聚，一个个新产业在田间地头不断涌现。

　　一畦畦水田交错，白鹭飞舞其间。在安徽天长市永丰镇桥湾社区，机耕道纵横，灌溉渠相连，“高标准农田让种地旱涝保收，我们发展新产业，敢投入、有底气。”种粮大户张建昌说。

　　印刷机播种是今年春耕张建昌采用的新技术。只见印刷机里铺好纸张，滚轮转动，一粒粒水稻种子精准“印”在“稻卷”上。“随后再把纸铺在田里，覆土、洒水即可。精准打印既省种子又省工，每亩降低成本50多元。”张建昌介绍。

　　绿色种植技术也在这里落地生根。“过去化肥、除草剂、防虫药这‘老三样’变成了绿肥、有机肥、微生物菌的组合套餐，肥料减量30%，每亩节约成本50元，水稻亩产可稳定在1000斤左右。”张建昌介绍。

　　如今，张建昌家的水稻已经通过绿色产品认证，从过去的“大路货”变成了定制产品。“农场引进加工生产线，针对客人需求，定制大米产品。水稻收割后种油菜，不少游客前来赏花，一块田里集齐‘种加游’产业。”张建昌自豪地说。

　　作为国家重要商品粮基地，天长市多起伏丘陵，当地加大完善农田灌溉排水设施、改良土壤。去年全市完成高标准农田建设12.32万亩，新增和改善灌溉面积8.35万亩，先后引进、培育新型农业经营主体168个，直接促进农民增收2879万元。

　　放眼全国，高标准农田里生产向绿、产业向优。四川省在4县10乡镇开展“鱼米之乡”示范创建，在丘陵山区开展良种、良法、良制、良田、良机“五良”融合，推广“粮经”“粮经饲”复合发展模式。甘肃省坚持高标准农田建设与高效节水灌溉技术推广应用、绿色标准化生产基地建设等相结合，一体推进生态保护、粮食安全、产业升级。

　　农业农村部评估数据显示，高标准农田项目区耕地质量能够提升1到2个等级，粮食产能平均提高10%到20%，亩均粮食产量提高100公斤，实现“一季千斤，两季吨粮”。高标准农田项目区农药施用量减少19.1%，化肥施用量减少了13.8%。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 18 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局增值税发票数据显示“五一”假期旅游消费潜力充分释放
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年“五一”假期（5月1日-5月5日），在疫情防控形势基本平稳的前提下，旅游服务消费潜力得到充分释放，全国居民商品消费持续活跃，与去年“五一”假期相比实现持续稳步增长。 国内旅游服务消费全面恢复 部分旅游服务首超疫情前水平 “五一”期间，旅游消费潜力得到充分释放，旅游相关服务全面恢复，名胜风景区、旅行社、旅游饭店等相关服务销售收入首次超过2019年同期水平。…
业界：挖掘碳中和大数据的价值 助力产业升级低碳发展
　　人民网北京5月6日电 （记者李彤）“对碳中和大数据的研究，是时代的产物、是数字经济的成果。”在近日由中国电子节能技术协会发起的碳中和大数据研究院成立活动上，参会嘉宾表示，通过汇集更多的减排技术及碳排放计算工具，有助于连接更广泛的碳排放数据，推进产业结构升级，推进碳排放交易平台发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部