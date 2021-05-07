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让绿色成为农业生产的鲜明底色（话说新农村）

郁静娴
2021年05月07日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　农业绿色发展是大势所趋。推广绿色技术，既要有精准扶持政策，也要有针对性强的到户服务，让农民“用得上、用得起、见实效”，更多绿色技术才能有效转化落地

　　

　　一树树桃花压满枝头，树底下的油菜花吐着芬芳，天津市武清区梅厂镇灰锅口村桃林里姹紫嫣红。采用果园绿肥间作模式，果农王秋祥的300多亩桃林近两年效益越来越好：绿肥抑制杂草、保墒肥田，每年仅除草一项就能节省十来万元，桃子的甜度还提高了10%以上，俏销市场。他不禁点赞：“这绿色技术真是太实用了！”

　　眼下正是春耕春管时节，绿色生产成为各地田园的一抹亮色。近年来，适应消费需求升级，农业供给侧结构性改革深入推进，田间地头掀起绿色新风尚，绿色优质农产品供给能力不断提升。去年，我国新认证绿色、有机、地理标志农产品2.2万个，农产品例行监测合格率达到97.8%。

　　采访中笔者了解到，虽说绿色生产是潮流，但有的农民还不太接受，有时也未必立竿见影。比如，有的种粮大户说，一体化滴灌技术确实先进，省肥省水，但买设备一次性投入高，觉得不划算。有的农民反映，生物防控集成技术专业性强，操作起来复杂，想用但不容易掌握要领。

　　当前，提升农业质量效益和竞争力，推进农业绿色发展是大势所趋。那么，如何让更多农业绿色技术落地开花？

　　政策要更精准到位，让更多农民“用得上、用得起”绿色技术。一方面，应鼓励市场主体加快农业绿色技术研发，增加绿色投入品和节能低耗农机供给，充分发挥农机购置补贴等惠农政策的作用，引导生产经营主体购买使用新型环保机具。另一方面，多元化筹措资金，加快推进高标准农田建设，因地制宜铺设节水灌溉管带、地面传感系统等农田设施，为绿色技术应用提质扩面创造良好条件。

　　与此同时，也要加强和创新服务，促进绿色技术有效转化落地。就拿王秋祥的果园来说，绿肥技术之所以见效显著，离不开当地农科院专家的全程跟踪服务。要创新完善参与机制，鼓励基层农技员多向农户推荐易上手的实用技术，强化双向反馈和到户服务。在山东省淄博市临淄区蔬菜示范园，开展绿色防控技术集成示范，通过大量技术培训班和示范现场会，让菜农们看着学、跟着干，生物治虫等技术在全区大面积推广应用。

　　好产品是产出来的，也是管出来的。前不久，我国农残新标准出台，让舌尖上的安全更有保障。各地要加快产地环境、投入品管控等关键环节标准的制定修订，完善农产品质量全程追溯体系，推进标准化生产和全程质量监管，提高农产品品质。同时，也要建立相应的市场准入制度，提高绿色优质农产品的市场认可度，畅通产销对接，让更多好产品卖上好价钱。

　　绿色是农业高质量发展的鲜明底色。通过技术赋能，让田园多一抹绿意，现代农业就会更生机勃勃，农民丰收的滋味也将更加浓郁甘醇。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月07日 18 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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