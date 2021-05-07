本报电 “莆田·枇杷”暨现代农业战线招商项目推介活动近日在京举行，活动现场认购了7500公斤莆田枇杷、签约3个现代农业项目。

据了解，福建省莆田枇杷主产区位于木兰溪流域。20多年来，莆田市持之以恒推进木兰溪流域系统治理，先后出台了《莆田市东圳库区水环境保护条例》《莆田市山体保护条例》等地方性法规，以法治保障木兰溪流域生态环境。

好山好水孕育出好枇杷。莆田枇杷于2008年被评为国家地理标志产品，位于木兰溪流域东圳水库畔的常太镇被称为“中国枇杷第一乡”。践行绿水青山就是金山银山理念，把生态优势转化为发展优势，如今莆田枇杷已成为带动当地群众增收致富的特色产业。其中，常太镇现有枇杷种植面积8万亩，年产优质枇杷2万吨，8000种植户户均收入2.5万元。

莆田市相关负责人介绍，接下来将继续探索完善农产品产、销、运的云端销售机制，打通线上销售产业链，补齐农产品营销短板，将枇杷等莆田特色优质农产品直接送到消费者手里，为促进农民增收和乡村振兴注入新动能。

（蒲 闻）

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《 人民日报 》（ 2021年05月07日 18 版）

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