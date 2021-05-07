本报记者 肖家鑫

扶持产业，带富农民

每到周末，山东省临沂市沂南县铜井镇竹泉村总是游人如织。

“现在我们村就是一个大景区，我和爱人都在景区工作，一年工资十几万元，这日子舒心得很！”竹泉村景区管理部经理高强言语中流露着幸福。

如今，像高强一样，在景区工作的竹泉村村民达近百人，村里人还开办了200余家民宿、饭店、商铺，带动周边村庄600余人就业，去年竹泉村人均纯收入超过3万元。

竹泉村村庄变景区，离不开邮储银行山东省分行沂南县支行的支持。该行负责人范玉文介绍，通过支持企业对竹泉村进行保护性开发，村里的旅游产业发展上了大台阶。通过评定竹泉村为信用村，“整村授信”解决了旅游经营户融资难题。

“今年草莓价格好，收入应该差不了。”一大早，章丘市龙山街道付家村草莓种植大户任绍军就开始忙着摘运草莓。2018年他返乡创业，在邮储银行的支持下，他的草莓大棚已经增加到9个，去年草莓销售额达到140多万元。

付家村村支书任绍银介绍，目前全村草莓规模种植户有七八十户，草莓种植面积上千亩，每亩纯收入2万多元。“靠种草莓，很多乡亲富了起来，这跟银行的信贷支持密不可分。”任绍银说。

邮储银行济南市分行副行长陶晓平介绍，2017年该行将付家村评定为信用村，已累计向74户家庭农场、种植大户发放信用贷款2476万元，支持付家村发展大棚草莓，辐射带动周边村庄一起发展。

截至目前，邮储银行山东省分行已在全省评定信用村3261个，累计放贷202亿元，扶持了200余个富民特色产业，带动近3万农户大幅增收。

助力龙头企业，提升产业链水平

山东和美食品有限公司是一家集肉鸭加工、购销于一体的龙头企业，提供就业岗位1000余个，带动周边3000余户养殖户一起发展。

“企业现在产业链恢复了，多亏了银行送来‘及时雨’，帮助公司渡过了难关。”公司总经理刘登春回忆，去年受新冠肺炎疫情影响，公司流动资金出现了问题，6月份向邮储银行惠民县支行申请了1500万元贷款。“没想到仅用一周就完成了授信和放款，为我们解了燃眉之急，还享受到了优惠利率，省下了近20万元资金。”

贷款到账后，和美公司迅速完成了对订单养殖户的支付，惠民县淄角镇大道吴村养殖户吴春军收到欠款后，新建了4座高标准养鸭大棚。“肉鸭卖给公司，按照现在的行情，一只纯利润在2元左右，今年预计能挣100多万元。”吴春军高兴地算起了收入账。

乡村振兴，产业振兴是关键。“龙头”昂，产业兴。邮储银行山东省分行充分发挥网络、资金和专业优势，投放贷款112亿元，重点支持525家带动能力强、社会责任心强的龙头企业发展壮大，提升产业链发展水平，带动大量小农户嵌入产业链共同发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 18 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)