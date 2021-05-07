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我国成功发射遥感三十号08组卫星

2021年05月07日07:13 | 来源：新华网
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新华社西昌5月7日电（李国利、赵金龙）5月7日2时11分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号08组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。

5月7日2时11分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号08组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。新华社发（郭文彬 摄）

遥感三十号08组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

5月7日2时11分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号08组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。新华社发（杨熙 摄）

这次任务还搭载发射了天启星座12星。天启星座12星是天启物联网星座的组成部分，主要用于提供数据采集传输服务。

5月7日2时11分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号08组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。新华社发（杨熙 摄）

这次任务是长征系列运载火箭的第369次飞行。

5月7日2时11分，我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭，成功将遥感三十号08组卫星发射升空，卫星进入预定轨道。新华社发（杨熙 摄）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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