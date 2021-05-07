郝晓明

原标题：多项新材料技术用于“天和”核心舱

我国空间站“天和”核心舱日前成功发射并准确进入预定轨道，记者6日从中国科学院金属研究所获悉，该所多项新材料技术在“天和”核心舱获得应用。

具体的新材料技术包括：首次应用于核心舱电推进系统中的霍尔推力器腔体，采用了氮化硼陶瓷基复合材料，该材料具备低密度、高强度、抗热震、耐溅射、易加工、绝缘性能好等优点，满足了推力器对陶瓷腔体材料的要求；“天和”核心舱的大面积可展收柔性太阳电池翼伸展机构关键部件采用了高性能碳化硅颗粒增强铝基复合材料，有效保证了电源系统的顺利展开。

此外，该所研发的镁合金表面处理技术、铠装热控器件等新技术新成果也成功应用于“天和”核心舱，随舱还发射了金属所相关材料实验。

(责编：赵超、吕骞)