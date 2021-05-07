“文具盲盒”不该成监管盲区
2021年05月07日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：“文具盲盒”不该成监管盲区
“盲盒经济”正在渗入未成年人群体。日前，记者调查发现，印上“惊喜盒”“神秘盒”等字眼的“文具盲盒”正悄然兴起，俘获了一批中小学生的心，买家低龄化的特征越发明显。
“盲盒经济”当前比较火，部分文具企业受此启发顺势推出“文具盲盒”，也算是营销创新，对产业发展不无促进作用。但是，任何面向未成年人的商业行为，都必须接受更严格的监管。
有律师指出，虽然目前无法律法规禁止此类销售模式，但消费者无法直接观察商品的外形、质量等属性，这种消费模式就掺杂了“赌”的因素，同时会将消费者推向更不利的交易地位，对未成年的学生来说尤其如此。而文具商品必须符合相应的质量标准，那些藏在盲盒中的文具，质量是否达标，就是一个不容忽视的问题。
更重要的是，“文具盲盒”对相当一部分未成年人来说，其盲盒属性已经远大于文具属性，重复购买不再是为了文具，而更多是被商家的营销噱头所驱使。由此，无论是诱发学生过度消费，还是加剧攀比心理乃至“赌博”心态，都对未成年人的健康成长和正确价值观养成不利。
因此，“文具盲盒”绝对不能成为监管盲区，需要监管部门通过监管机制的与时俱进，及时把好关，平衡好呵护市场创新与保护未成年人的关系。
（原载于央广网 作者：朱昌俊 摘编：项锋、杨心悦、贾月洋）
(责编：赵超、吕骞)
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