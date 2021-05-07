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今年我国沙尘天气为何偏多偏强

袁于飞
2021年05月07日08:07 | 来源：光明日报
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原标题：今年我国沙尘天气为何偏多偏强

　　“五一”后上班第一天，包括北京在内的北方地区再次迎来大风沙尘天气。中央气象台5月6日傍晚继续发布沙尘暴蓝色预警，预计5月6日20时至7日20时，京津冀等13地将受沙尘侵扰，内蒙古局地有强沙尘暴。

　　为什么北方多地今年沙尘天气特别多？中央气象台首席预报员桂海林介绍，主要还是受冷空气大风影响。近期，欧亚大陆中高纬地区冷空气活跃并不断南下，受其影响，5月6日至8日北京市多大风天气。5月6日白天为本次过程风力最大时段，并伴有沙尘。

　　“产生大风的天气系统很多，如地面冷空气、气旋、台风以及中小尺度对流系统等，都能够形成大风天气过程。”中央气象台首席预报员陈涛说，“今年大风天气跟蒙古气旋的活动有密切关系。春季蒙古高原地区平均气温偏高、降水偏少，植被稀少的裸露地表易形成暖性的低压系统，在冷空气活动等天气条件配合下容易形成蒙古气旋强烈发展。今年蒙古气旋活动较为频繁，这对我国北方地区影响较明显。”

　　中国气象局专家介绍，今年入春以来，我国沙尘天气偏多偏强，沙尘暴和强沙尘暴总次数为2013年以来最多，这对公路、铁路、飞机、船舶等交通的准点、安全运行都会造成影响；大风天气还会带来区域性浮尘、扬沙或沙尘暴天气，影响空气质量和能见度，公众应及时关注气象部门发布的预报预警信息，大风天气应尽量避免户外活动，老人儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人群尽量不要到室外活动，外出时佩戴口罩纱巾等防尘用品，外出归来应清洗面部和鼻腔。

(责编：赵超、吕骞)

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