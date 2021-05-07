吉蕾蕾

原标题：“五一”假期快递揽投量近二十六亿件

国家邮政局监测数据显示，今年“五一”假期（5月1日至5日），全国邮政快递业保持总体安全平稳、高位有序运行的良好态势，揽投快递包裹量接近26亿件。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，与2019年同期相比增长97.13%；投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%,与2019年同期相比增长91.77%。

今年以来，邮政快递业继续保持高位增长态势，一季度邮政快递业四项主要经济指标同比增幅及与2019年同期相比均超过35%。“五一”假期，农产品网络销售继续保持快速增长态势。去年邮政快递业启动“快递进村”工程以来，农村服务能力明显增强，帮助农村居民开启便利新生活。5月1日至5日，全国农村地区揽收快递包裹2.2亿件，投递快递包裹3.6亿件，同比增长均达三成，超过城市地区同比增速十个百分点左右。与此同时，城市末端服务更加多元高效，末端服务能力持续提升。

据了解，邮政快递企业按照邮政管理部门统一部署，统筹做好疫情防控、安全生产和寄递服务保障工作，全力满足人民群众节日期间寄递服务需求。严格落实寄递安全三项制度，突出抓好快递员合法权益保障和快递企业基层网点稳定工作，加强转运中心、干线车辆、末端网点的安全管理，全行业未发生重特大安全生产事故。

(责编：赵超、吕骞)