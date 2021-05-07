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为“买买买”营造良好消费氛围

顾阳
2021年05月07日08:10 | 来源：经济日报
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原标题：为“买买买”营造良好消费氛围

　　释放消费潜力，提升消费质量，促进消费市场加快复苏，是当前及今后一段时期发挥消费“压舱石”作用的关键所在。要继续深化收入分配制度改革，建立健全基本公共服务体系，为人民群众解除后顾之忧。同时，要强化从供给端持续发力，并为“买买买”营造良好的消费氛围。

　　在线旅游平台“去哪儿”数据显示，平台“五一”假期人均出游时间达4.18天，超过2019年3.83天、2020年4.06天，而人均1713元的花销也创下近年“五一”假期新高。

　　文化和旅游部数据中心测算，“五一”假期全国国内旅游出游2.3亿人次，按可比口径恢复至疫情前同期的103.2％；实现国内旅游收入1132.3亿元，按可比口径恢复至疫情前同期的77.0％。

　　这只是今年全国消费促进月的一个开始，接踵而来的还有第三届全国“双品网购节”“中华美食荟”“老字号嘉年华”以及各地1300多场各具特色的促消费活动，尤其是5月6日开幕的首届中国国际消费品博览会，更是给红红火火的消费月抹了一笔重彩。

　　作为持续多年拉动中国经济增长的“第一引擎”，消费再怎么强调都不为过。特别是在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，释放消费潜力，提升消费质量，促进消费市场加快复苏，是当前及今后一段时期发挥消费“压舱石”作用的关键所在。

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年全年最终消费支出向下拉动GDP0.5个百分点。随着疫情防控取得重大战略成果，我国消费市场逐步复苏，消费对经济增长的拉动作用呈逐季回升态势。今年以来，我国消费市场回暖势头强劲。一季度我国社会消费品零售总额10.52万亿元，同比增长33.9%，比2019年同期增长8.5%，比去年四季度增长了1.86%。

　　需要指出的是，如果消除去年基数影响，一季度我国社会消费品零售总额两年平均增速只有4.2%，仍低于疫情前的平均增速。这表明，新冠疫情冲击下的消费仍未恢复到常态化水平，推动消费增长仍须继续努力。不过，3月份消费数据的变化，传递出我国消费走向边际好转的积极信号。当月，社会消费品零售总额同比增长34.2%，比2019年同期增长12.9%，增速比1月、2月分别加快0.4个和6.5个百分点。

　　当前，影响我国消费增长的因素很多，但消费需求不足是其根本原因之一，而消费需求不足的背后，主要还是消费能力跟不上。国际上，消费率是衡量消费能力的重要指标之一，通过比较居民消费支出占GDP的比重，一定程度上反映出居民消费能力的高低。有研究机构对中国过去10年消费率数据比较发现，无论是与发达国家相比还是与发展中国家相比，我国的居民消费率都低于相关国家，但也是唯一的消费率连续10年保持增长的国家。

　　尽管消费率在提高，但我国依然是世界上储蓄率最高的国家之一。并不是中国人天生爱储蓄，只是教育、住房、医疗、养老等方面的支出预期，让大多数家庭还不敢轻易放手消费。说到底，要打开消费需求不足的结扣，一方面需要继续深化收入分配制度改革，不断提升居民特别是中低收入群体的购买力；另一方面，要建立健全基本公共服务体系，为人民群众解除后顾之忧。令人欣慰的是，《国家基本公共服务标准（2021版）》近日已正式印发，老百姓享受基本公共服务将有据可依，有了兜底的保障，有助于提振消费信心、释放消费潜力。

　　有效供给的不足，也是影响我国消费恢复增长的重要原因。疫情之下，老百姓的消费理念、消费需求、消费方式等都发生了不同程度的变化，催生了一大批消费新业态新模式。对此，要在继续做大做强传统消费的同时，加强统筹协调和政策联动，推动线上线下消费加速融合、传统消费和新型消费协同共进；要强化从供给端持续发力，用创新提升有效供给的能力和水平，加大在重点消费领域的投资力度。同时，还要为“买买买”营造良好的消费氛围，及时回应消费者关切的新问题新情况，为消费扩容提质提供有力支撑。

(责编：赵超、吕骞)

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