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原标题：假日经济回暖，热闹背后看活力

2.3亿人次出游、万亿消费释放、“云端”活力凸显……刚刚结束的“五一”假期，“活力”成为小长假的生动注脚。

返乡探亲、出行旅游，无论是回家团圆还是享受“诗和远方”，不断回暖的假日经济，蕴藏着中国市场和中国发展的巨大活力。

游：“诗和远方”热情充分释放

5月1日8时，在闭门谢客97天后，600岁的北京故宫迎来了它恢复开放后的首批游客。午门外，查验健康码、激活门票、一米线外间隔排队、红外测温……在工作人员引导下，游客鱼贯而入。

“早早就守在线上抢票，很幸运抢到了假期第一天的票。”来自四川成都的游客张女士说。为迎接“五一”小长假，故宫于4月29日晚间开放门票预约系统，短短12小时内，5月1日至5月5日的2.5万张门票全部售罄。

疫苗接种有序推进、经济持续复苏，让人们的出行热情在这个“加长版”假期充分释放。

假期第一天，北京八达岭长城购票人数就达到最高限定量；上海外滩滨水区单日累计客流量突破42万人次，瞬时客流峰值达到6.1万人，均创历年“五一”同期历史新高。

同一天，全国铁路也创下史上单日旅客发送量最高纪录——1882.6万人次！在全国各大火车站，久违的黄金周“迁徙式出行”再度呈现。

来自文化和旅游部的统计显示，“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%。

“五一”假期，全国约1.2万家A级旅游景区对外开放，接待游客约4800万人次。广西象山景区“五一”假期向游客免费开放，大量游客前来打卡；四川稻城亚丁景区迎来成功创建国家5A级景区后首个客流高峰；全国各地游客慕名探访新疆天山景区，赏天山奇景感民族风情……

今年恰逢建党一百周年，多地迎来红色旅游“打卡热”。上海中共一大纪念馆、江西于都中央红军长征出发地纪念园等地红色旅游热潮涌动。

“不仅了解和学习党史，感悟红色文化，更增加了爱国主义情怀。”5日，在广州农民运动讲习所旧址纪念馆游客中心，甘肃游客王俊生“打卡”成功，高兴地领到了一本“广东红色文旅护照”。

在线旅游平台去哪儿发布的《2021“五一”假期出游报告》显示：今年“五一”假期出游全面超过2019年，创造多个新高，其中机票预订量较2019年增长超三成，酒店预订量较2019年增长超四成。

购：“买买买”潜力激发

“五一”小长假，上海南京路上，“进博商品集市”里游人如织。550平方米的空间内，集合了40个国家和地区的近万款特色商品和进博同款商品。

来自墨西哥的“爆款”咖啡味龙舌兰利口酒在高峰时段平均每20秒就能卖出一瓶，来自伊朗的羊毛挂毯“几乎是挂一条卖一条”……“进博商品集市”伊朗馆负责人博海说，馆内上百罐藏红花在“五一”第一天开门营业的数分钟内就被等候的消费者一扫而空，自己不得不一次次补货。

这个“五一”，消费“爆发式复苏”态势凸显。来自中国银联的数据显示，5月1日至4日，银联网络的交易金额达到1.5万亿元，较去年同期增长了5.3%，为历年同期最高值。

游客“买买买”热情高涨。海南离岛免税购物异常活跃，拉动消费增长效果明显。据海口海关统计，5月1日至3日，离岛免税购物金额达4.85亿元，购物人次6.54万，购物件数72.9万，同比分别增长215.24%、140.23%和222.79%。

在广州，线下百货零售业迎来“假日旺季”，全市各大商圈人流和消费都出现显著增长。“五一”假期，天河路商圈客流超1000万人次，同比2019年增长超过15%。

小长假期间，“云端”消费发力、“1+1>2”线上线下联动成为节日消费的新亮点。

饿了么发布“五一”消费报告显示，今年“五一”小长假前三天外卖订单量同比增长显著，创近5年来新高，酒店、景区等场所外卖需求有2倍以上增长。天猫超市数据发现，从上海下单，为河北农村老家人送老白干，或是从北京下单，为江浙农村老家人买绍兴黄酒的订单明显增加，“人未到酒先到”成为年轻人“五一”回乡探亲的方式之一。

线上线下协同的新效应，在上海多个知名地标发酵。天猫潮LIVE联合百联集团，将移动直播车开进了沪上潮流地标TX淮海｜年轻力中心，带屏幕前的消费者探索潮店的魅力；盒马小长假期间在东方明珠下举办了数字生活节专场游园会，线下举办游园会、线上开设老字号专区，吸引了超过5万人次入场，带给消费者数字消费的新体验……

玩：文化活动受追捧

除了旅游，看电影、逛展会、打卡音乐节等活动，也成为小长假玩法新风尚。

今年“五一”档，《悬崖之上》《你的婚礼》《秘密访客》等十余部电影集中上映。

国家电影局6日发布的统计数据显示，2021年5月1日至5日，全国电影票房达16.68亿元，纵观“五一”档，既有谍战片、悬疑片，也有喜剧片、动画片和情感类影片，题材和类型的丰富多样成为一大亮点。

走出影院，来趟穿越之旅？在山东，“2021蓬莱阁仙风汉服盛典”装扮最美“五一”。各朝代不同形制的汉服展示着丰富多彩、极具内涵的传统服饰文化，从花样爷爷奶奶，到妙龄少男少女，再到童真烂漫萌娃，年龄的跨越让巡游方阵散发别样魅力。

“打飞的打卡音乐节”是今年文旅消费的一大特色。大麦网数据显示，“五一”小长假期间，全国各地共计举办20余场音乐节，包括北京草莓音乐节、常州太湖湾音乐节、武汉草莓音乐节等。这些音乐节的乐迷中超六成选择的是跨城观演。

汽车、家具家居等传统消费类展会，以及以文化创意消费为特色的动漫游戏展“燃爆”广州。5场大型展会吸引超过10万人次参与，现场成交额近20亿元，其中汽车消费超1.2万台，成交金额超17亿元。

5月1日，第26届萤火虫动漫游戏嘉年华在广州开幕，首日就有3万多人次参加，展会期间30多场活动场场火热。不少粉丝凌晨5点就开始在场外排队。

不仅白天，夜间美食、夜间观影、夜间阅读等夜间消费在假期人气也十分兴旺。无人售货小车、机器人餐厅、互动光影许愿墙……广州传统街区北京路步行街在假日期间迎来客流高峰。即使夜里12点，依然有不少人漫步在这条“千年商道”，度过美好的夜晚。

在江西瑞金市沙洲坝镇洁源村，由废弃矿山改造成的演出场地上，灯光绚丽夺目，不时传来隆隆枪炮声……“五一”假期，夜幕降临，200多名村民现场演绎实景演出《浴血瑞京》，配合现代声光电技术，生动再现苏区时期战火纷飞的历史场景，让观众“穿越”回到革命年代的峥嵘岁月……

“‘五一’假期就是一扇窗口，折射的是中国假日经济的不断发展变化，是中国市场和中国发展的巨大活力。”中国旅游研究院院长戴斌说。

(责编：赵超、吕骞)