人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

华为鸿蒙有望下月规模化推送

赵鹏
2021年05月07日08:20 | 来源：北京日报
小字号
原标题：华为鸿蒙有望下月规模化推送

　　记者6日获悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。

　　虽然一条微博都还未发布，但华为鸿蒙的官方微博已经俘获了4万多名粉丝。记者从华为方面了解到，目前部分用户已收到HarmonyOS 2.0开发者beta版的推送。此外多方面消息显示，预计6月份鸿蒙操作系统即可启动规模化推送。

　　伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统，安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。

　　记者注意到，目前网上已出现一些鸿蒙操作系统手机的实际体验视频。仅从这些视频来看，鸿蒙的流畅度和动画效果相比安卓系统已经有所提升。

　　这次华为鸿蒙官方微博的上线，无疑也意味着鸿蒙系统的正式版本也将开始上线运营，未来这也将成为该系统功能介绍与版本更新等内容的官方发布平台。

　　事实上，今年3月华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录已经披露，年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备有望达到3亿台，其中手机可超过2亿台。

　　在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局增值税发票数据显示“五一”假期旅游消费潜力充分释放
　　人民网北京5月6日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，增值税发票数据显示，今年“五一”假期（5月1日-5月5日），在疫情防控形势基本平稳的前提下，旅游服务消费潜力得到充分释放，全国居民商品消费持续活跃，与去年“五一”假期相比实现持续稳步增长。 国内旅游服务消费全面恢复 部分旅游服务首超疫情前水平 “五一”期间，旅游消费潜力得到充分释放，旅游相关服务全面恢复，名胜风景区、旅行社、旅游饭店等相关服务销售收入首次超过2019年同期水平。…
业界：挖掘碳中和大数据的价值 助力产业升级低碳发展
　　人民网北京5月6日电 （记者李彤）“对碳中和大数据的研究，是时代的产物、是数字经济的成果。”在近日由中国电子节能技术协会发起的碳中和大数据研究院成立活动上，参会嘉宾表示，通过汇集更多的减排技术及碳排放计算工具，有助于连接更广泛的碳排放数据，推进产业结构升级，推进碳排放交易平台发展。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部