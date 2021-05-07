赵鹏

原标题：华为鸿蒙有望下月规模化推送

记者6日获悉，华为终端有限公司正式开通了“华为HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息显示，最快在6月份安卓与iOS之外的第三大手机操作系统鸿蒙有望正式开始规模化推送。

虽然一条微博都还未发布，但华为鸿蒙的官方微博已经俘获了4万多名粉丝。记者从华为方面了解到，目前部分用户已收到HarmonyOS 2.0开发者beta版的推送。此外多方面消息显示，预计6月份鸿蒙操作系统即可启动规模化推送。

伴随着保有量较大的Mate 40系列、P40系列、Mate 30系列、Mate X2等机型即将开始使用鸿蒙系统，安卓与iOS之外的第三大操作系统也将在手机上正式亮相。

记者注意到，目前网上已出现一些鸿蒙操作系统手机的实际体验视频。仅从这些视频来看，鸿蒙的流畅度和动画效果相比安卓系统已经有所提升。

这次华为鸿蒙官方微博的上线，无疑也意味着鸿蒙系统的正式版本也将开始上线运营，未来这也将成为该系统功能介绍与版本更新等内容的官方发布平台。

事实上，今年3月华为消费者业务软件部总裁、鸿蒙操作系统负责人王成录已经披露，年内搭载鸿蒙操作系统的车机、Pad、手表、智慧屏、音箱等物联网设备有望达到3亿台，其中手机可超过2亿台。

在软件合作伙伴方面，华为选择了中国应用市场下载使用排名前200的厂家，现在已确定初步展开合作的约有70%。

(责编：赵超、吕骞)