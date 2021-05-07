人民网北京5月7日电 （赵竹青）据中国航天科技集团有限公司消息，5月7日2时11分，长征二号丙运载火箭在西昌卫星发射中心点火升空，将遥感三十号08组卫星送入太空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

长二丙火箭是中国航天科技集团有限公司一院抓总研制的我国第一型“金牌火箭”，服役时间最长、用途最广、执行任务种类最多，主要用于发射低轨和太阳同步轨道卫星，可在西昌、酒泉、太原三个发射场执行任务。

相关技术人员介绍，本次任务中，火箭整流罩上搭载了高度计组合，用于测量整流罩分离后再入大气层过程中的高度变化情况以及部分姿态信息，持续推进“基于降落伞的整流罩残骸落区控制技术”研究，为后续火箭落区控制方案设计及改进提供参考依据。同时，长二丙火箭在成功实施多年的C-Pad表格化检查确认基础上，结合自身特点，首次嵌入发射场流程精细化应用平台，提升流程管理效率，进一步加强型号发射场关键操作的全流程质量管控。

据悉，遥感三十号08组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。此次任务还搭载发射了天启星座12星，该星是天启物联网星座的组成部分，主要用于提供数据采集传输服务。

本次发射是长征系列运载火箭的第369次飞行。

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