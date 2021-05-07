原标题：市场监管总局（国家标准委）批准发布一批重要国家标准

近日，市场监管总局(国家标准委)批准发布215项重要国家标准，涉及农业农村、绿色节能、快递服务、公共安全、体育运动等诸多领域。

在农业农村领域，《村务公开管理规范》国家标准为我国村务公开管理提供了全面、科学、有效的抓手，对村务公开实践有规范、引领、指导作用，以公开促公平公正，让村务在阳光下运行。《肥料标识内容和要求》强制性国家标准细化了产品名称、养分含量、净含量、使用说明、警示语等内容和标注要求，对夸大、仿冒、暗示、误导的内容加以禁止，对于规范肥料产品的标识、防止欺诈、净化市场和保护农民利益发挥了重要的作用。

在绿色节能领域，《氢能汽车用燃料液氢》《液氢生产系统技术规范》《液氢贮存和运输技术要求》三项国家标准进一步完善了氢能标准体系，使液氢民用有标可依，为指导液氢生产、贮存和运输，加强氢燃料质量管理，促进氢能产业高质量发展提供重要标准支撑。《节能技术评价导则》《合同能源管理服务评价技术导则》两项国家标准为节能技术遴选与评定工作提供重要的依据和参考，促进节能技术等绿色技术创新及应用，提升合同能源管理项目的专业技术水平和服务质量，有利于推广市场化节能机制，实现节能降碳目标。《工业企业能源管控中心建设指南》国家标准将促进互联网+节能技术创新及融合应用，扩大绿色技术市场规模，为“十四五”能耗“双控”和2030年前碳达峰工作提供重要的标准技术支撑。《轮式拖拉机燃油经济性评价指标》国家标准填补了轮式拖拉机燃油经济性评价指标方面标准的空白，可以促进产业结构调整和优化升级，以达到农机节能降耗、农民节能增收的目的。《锌负极原电池汞镉铅含量的限制要求》强制性国家标准明确了无汞电池、无铅电池、无镉电池的定义和标识规定，修改了相关重金属限量要求，取消了含汞电池(低汞电池)，对于减少汞等重金属对环境的污染以及保护人体健康发挥重要作用。

在快递服务领域，《快递服务与电子商务信息交换规范》《快递服务制造业仓配信息交换规范》国家标准对于引导企业提升信息化水平，提高生产能力和服务质量，推动快递服务与电子商务、制造业深度融合、协同发展具有重要的意义。

在公共安全领域，《电动汽车换电安全要求》国家标准是汽车行业在换电模式领域制定的首个基础通用国家标准，有助于提升换电电动汽车在机械强度、电气安全、环境适应性等方面的安全水平，保障换电电动汽车的安全性。《危险货物运输应急救援指南》系列国家标准为危险货物运输事故初始救援阶段如何及时采取适当的救援措施提供重要的指导和参考，促进和完善我国危险货物运输应急救援标准体系建设，切实保障人民生命财产安全。

在体育运动领域，《仿真冰场通用技术要求和试验方法》标准对于仿真冰板的质量提升以及仿真冰场的建设提供更严谨的技术指南，有利于全民健身冰雪运动的可持续开展，对于建设健康中国和体育强国具有重要意义。

此外，《牙膏对口腔硬组织的安全评价》《全国固定资产投资项目代码编码规范》《地球空间网格编码规则》《建筑用通风百叶窗技术要求》《标准样品工作导则第7部分标准样品生产者能力的通用要求》等国家标准也将在各自领域发挥积极作用。

(责编：赵竹青、吕骞)