原标题：69个国家和地区的1365个品牌将参加首届消博会

首届中国国际消费品博览会(简称“消博会”)将于7日至10日在海口举办。记者从6日召开的媒体吹风会上获悉，消博会共吸引国内外数千品牌参展，其中国际品牌将发布上百款新品。

首届消博会由中国商务部和海南省政府共同举办，展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。目前展会各项准备工作已经就绪。

海南国际经济发展局局长韩圣健介绍，首届消博会国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和服务消费五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1365个，来自69个国家和地区。参展头部企业包括法国的路威酩轩(LVMH)集团、开云集团等。瑞士担任首届消博会主宾国。

消博会国内展区2万平方米，参展企业857家，参展品牌1263个，包括华为、格力、海康等众多知名品牌。

展会期间，国际品牌举办81场首发首秀活动。法国欧莱雅、日本资生堂等品牌将在消博会期间发布上百款新品，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品酒饮、珠宝钻石等几十个品类。

消博会期间各类采购商和专业观众报名数量超过3万人，预计各类观众超过20万人。沃尔玛、中国免税品集团等境内外免税经营企业、高端零售商贸企业、大型实体商超、头部电商企业组团参会并举办采购对接活动。

根据《关于中国国际消费品博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，观众可以在展会现场免税购买消博会展品免税清单内的进口展品。

首届消博会得到境内外媒体的高度关注，160多家境内外媒体近千名记者参会。

中国商务部市场运行和消费促进司司长朱小良说，在新冠肺炎疫情背景下消博会如期开展，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。

他表示，消博会作为《海南自由贸易港建设总体方案》实施的重要举措，将吸引相关产业链落地海南，为高质量高标准建设海南自贸港增添动力。(记者 王子谦)

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