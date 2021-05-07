原标题：山西“数智”转型加速 全省开通5G基站18038座

“山西5G建设居于全国第一梯队，截至3月底，全省累计开通5G基站18038座，117个县(市、区)全部建设了5G基站。”5月6日，“乡乡镇镇通5G”建设启动仪式上，山西省通信管理局局长武晋介绍。

当前，山西“数智”转型加速，移动物联网应用场景不断扩大，在工业制造、能源环保、金融保险等行业得到广泛应用。全行业在用数据中心48个，机架总规模3.6万架，持续推进5G与能源、制造、文旅、智慧城市等深度融合，为数字山西建设和乡村振兴提供网络支撑。

2018年10月，山西开通全省首个5G基站；2019年4月，打通全省首个5G电话；第二届全国青年运动会举办期间，推出5G多视角直播等多个5G应用，成全国首个5G运动会。截至目前，山西全省设区市中心城区、重要场景和高价值区域实现5G网络连续覆盖。

“2020年全年开通5G基站8894个，提前半年完成省委省政府提出的5G建设目标。”中国移动山西公司党委书记、董事长、总经理魏春辉介绍，该公司目前5G用户已超600万户，并推出超高清视频、和彩云、权益超市等新应用。

“同时，推出‘博览三晋﹒VR云游’专区，用户足不出户可360°全景云游平遥古城、五台山、晋祠等知名景区；打造出全国首座5G智慧煤矿和全省首个5G智慧社区。”魏春辉表示，该公司与能源、医疗、城市、文旅等15个行业60余家企业、院校合作展开5G应用创新。

2021年是山西省“十四五”转型出雏型开局之年，武晋表示，山西将加快构建新型信息基础设施及应用生态，进一步优化互联网产业布局，促进新兴产业发展。同时，推进“双千兆”网络协同发展，拓宽5G在能源、医疗、教育、旅游、城市等场景应用，赋能经济社会发展。

“下一步，将联合产业各方开展全方位、多领域、深层次合作，充分发挥信息技术和数据要素对经济社会转型的放大、叠加、倍增作用，满足民众数字生活需要，拓展数字经济新蓝海。”魏春辉说。(高瑞峰 范丽芳)

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