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南方全面入汛 多部门研判：5月部分河流可能发生超警洪水

2021年05月07日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者李楠桦）据应急管理部消息，近日，国家减灾委员会办公室、应急管理部会同自然资源部、交通运输部、水利部、农业农村部、中国气象局、国家林草局等部门召开会商会，对5月份全国自然灾害风险形势进行分析研判。综合判断，随着强降水、强对流天气增多，南方全面入汛，华南前汛期进入盛期，南方多地洪涝、风雹、地质灾害风险加大。珠江流域、长江流域、浙闽地区等部分南方河流可能发生超警洪水。

据预测，东北北部和南部、内蒙古东部、华北大部、黄淮、江淮、江南东北部、西南地区东南部、华南西部、西藏西部等地降水偏多，其中黄淮东部偏多2～5成，珠江流域、长江流域、浙闽地区等部分南方河流可能发生超警洪水。另外，还需关注北疆、藏南等地融雪洪水和冰川灾害。

风雹灾害点多面广特征突出。风雹灾害范围可能波及南北方20余个省份，以降水偏多区域为主。河北、河南、山东、安徽、江苏等地需关注强对流天气给交通旅游带来的不利影响，重点防范零星人员伤亡。江苏、安徽、辽宁等局地不排除遭受龙卷风灾害的可能。

(责编：李楠桦、吕骞)

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