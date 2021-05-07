王文博 吴茂辉

原标题：首届消博会启幕 打造亚太规模最大消费精品展

5月6日晚，首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）开幕式在海口举行。未来4天，该盛会将汇聚国内外2628个消费品牌参展，预计吸引20万人次观展。

《经济参考报》记者从商务部与海南省6日联合举办的媒体吹风会获悉，首届消博会展览总面积8万平方米，将成为亚太地区规模最大的消费精品展。其中，国际展区6万平方米，分为时尚生活、珠宝钻石、高端食品保健品、旅居生活和服务消费五大专业展区，参展企业648家，参展品牌1365个。

据了解，参展头部企业包括法国的路威酩轩（LVMH）集团、开云集团、欧莱雅、人头马、马爹利、老佛爷，瑞士的历峰集团、瑞表集团、雀巢集团，英国的巴宝莉、捷豹路虎，德国的汉斯游艇，日本的资生堂、芳珂、欧姆龙，美国的强生、戴尔、NBA，以及西班牙敖司堡等。参展品牌最多的国别依次分别为韩国124个品牌、法国99个品牌、日本89个品牌、美国68个品牌以及意大利56个品牌。作为首届消博会主宾国，瑞士国家馆将展出26家瑞士企业及品牌的最新产品与服务。

国内展区2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市单独组团，分别组织本地消费精品和老字号参展。参展企业857家，参展品牌1263个。

从参会人员看，各类采购商和专业观众报名数量超过3万人，预计各类观众超过20万人。三菱商事、沃尔玛、玛氏、新世界、京东、阿里、苏宁、中国免税品集团、王府井集团、华润万象城、银泰集团、太古集团、中粮集团、大商集团、老佛爷百货等境内外免税经营企业、高端零售商贸企业、大型实体商超、头部电商企业组团参会，并举办形式多样的采购对接活动。

商务部消费司司长朱小良表示，消博会聚焦“高、新、特、优”消费精品，对标国际专业会展运营规则，汇聚全球优质消费精品资源，力争打造成为国际消费精品全球展示交易的重要平台，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造商机。

朱小良同时指出，消博会还有利于加快推进海南自由贸易港建设。举办消博会，借助自贸港政策优势、生态环境优势、营商环境优势和独特区位优势，将有效集聚各类生产要素，吸引相关产业链落地海南，促进海南产业转型升级，并有力带动海南现代服务业发展，为高质量高标准建设海南自由贸易港增添动力。

(责编：王震、吕骞)