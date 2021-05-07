钟源

原标题：61家信托公司公布年报 超半数净利不足10亿

中国信托业协会统计数据显示，2020年信托行业利润总额583.18亿元，较2019年末的727.05亿元，减少143.87亿元，下降19.79%。截至目前，从已完整披露年报的61家公司的业绩数据来看，信托行业业绩分化明显，净利润超过20亿元的有8家信托公司，净利润低于10亿元的信托公司则有36家，占比高达59.02%。

具体来看，平安信托、中信信托、华能信托、重庆信托、五矿信托分别以净利润47.44亿元、38.55亿元、37.65亿元、28.32亿元、27.84亿元位居行业前五位，加上净利润超越20亿的华润信托、光大信托、建信信托，组成信托行业的第一梯队。中航信托、江苏信托、兴业信托、外贸信托领衔17家净利润在10亿元以上的公司组成第二梯队。

利润总额方面，平安信托、华能信托、重庆信托位居前三，显示三家公司的整体盈利能力强劲，其他行业头部公司也均位列前茅。而净利润不足10亿元的信托公司36家组成了金字塔的基座，如何做优做强，积累更强风险抵御能力，考验着小型信托公司。

“未来信托公司需要在业务结构、盈利模式及内部支撑体系等方面进行调整和升级，重新审视自身的资源禀赋，差异化发展。比如，加强组织架构、投研体系和专业人才团队的建设，不断优化和完善市场化薪酬机制和竞争机制。”用益信托研究员帅国让表示。

(责编：王震、吕骞)