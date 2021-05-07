61家信托公司公布年报 超半数净利不足10亿
2021年05月07日08:58 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：61家信托公司公布年报 超半数净利不足10亿
中国信托业协会统计数据显示，2020年信托行业利润总额583.18亿元，较2019年末的727.05亿元，减少143.87亿元，下降19.79%。截至目前，从已完整披露年报的61家公司的业绩数据来看，信托行业业绩分化明显，净利润超过20亿元的有8家信托公司，净利润低于10亿元的信托公司则有36家，占比高达59.02%。
具体来看，平安信托、中信信托、华能信托、重庆信托、五矿信托分别以净利润47.44亿元、38.55亿元、37.65亿元、28.32亿元、27.84亿元位居行业前五位，加上净利润超越20亿的华润信托、光大信托、建信信托，组成信托行业的第一梯队。中航信托、江苏信托、兴业信托、外贸信托领衔17家净利润在10亿元以上的公司组成第二梯队。
利润总额方面，平安信托、华能信托、重庆信托位居前三，显示三家公司的整体盈利能力强劲，其他行业头部公司也均位列前茅。而净利润不足10亿元的信托公司36家组成了金字塔的基座，如何做优做强，积累更强风险抵御能力，考验着小型信托公司。
“未来信托公司需要在业务结构、盈利模式及内部支撑体系等方面进行调整和升级，重新审视自身的资源禀赋，差异化发展。比如，加强组织架构、投研体系和专业人才团队的建设，不断优化和完善市场化薪酬机制和竞争机制。”用益信托研究员帅国让表示。
(责编：王震、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：截至2020年底全国共有检验检测机构近4.9万家 营业收入超3570亿
- 漫画：依法担责。新华社发 刘道伟作 人民网北京5月7日电 （记者李楠桦）昨日，市场监管总局就强化检验检测机构监管有关情况举行专题新闻发布会，市场监管总局认可检测司司长董乐群在发布会上介绍，截至2020年底，全国共有检验检测机构近4.9万家，营业收入超过3570亿元，从业人员141万人，当年出具检验检测报告近5.67亿份，市场规模约占全球市场份额的20%，是全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。…
相关新闻
- 评论
- 关注