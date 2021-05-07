原标题：重大项目建设提速 多地加力谋划扩大有效投资

近期各地投资“一季报”密集亮相。一季度，多地重点项目建设全速推进，特别是能源、交通等领域项目投资普遍超预期。为进一步发力“稳投资”、夯实“压舱石”，近期多地还组织召开重大项目动员会，谋划扩大有效投资新目标，加快储备一批重大项目，着力补齐民生短板。

“五一”假期，雄安新区一派热火朝天景象。在京雄城际铁路雄安站站体配套综合项目施工现场，工人们正在进行幕墙石材和玻璃安装。

目前，雄安新区已经进入承接北京非首都功能和建设同步推进的阶段。今年新区新开工重点项目100余个，在建项目100余个，计划完成投资2000亿元。

统计局数据显示，一季度，全国固定资产投资（不含农户）95994亿元，同比增长25.6%，两年平均增长2.9%。其中，基础设施投资同比增长29.7%，两年平均增长2.3%。

能源、交通等领域无疑是重头戏。据国家能源局新闻发言人介绍，一季度重大项目建设加快推进，福清核电5号机组（华龙一号全球首堆）投产，浙江三澳核电一期工程、海南昌江核电二期项目、四川雅砻江孟底沟水电站开工建设，白鹤滩-江苏±800千伏直流输电工程获核准。

交通运输部新闻发言人孙文剑介绍，一季度完成交通固定资产投资5792亿元，比2020年同期增长52.8％、比2019年同期增长18.5％。其中，公路水路完成投资4597亿元，比2020年同期增长60.1％、比2019年同期增长23.5％，完成全年1.8万亿元投资目标任务的25.5％，时序进度为近5年最好。

另外，根据地方近来密集披露的投资“成绩单”，多地一季度投资“开门红”超预期，重点项目建设全速推进。在宁夏，截至3月底，全自治区90个重点建设项目已开复工79个，开工率为87.8%，完成投资54.2亿元，投资完成率为10.2%。

广西1至3月固定资产投资同比增长26.9%。自治区层面统筹推进重大项目完成投资968亿元，同比增长140%；交通建设完成投资480亿元，完成目标任务的120%。

在青海，截至3月底，全省一季度重大项目实现开复工247个，开复工率超过90%。特别是能源领域完成投资78.15亿元，超额季度计划37.15亿元、完成一季度计划的190.6%，同比增长41%，占全年目标任务近30%。

“统计数据表明，今年一季度，固定资产投资正处于恢复性增长过程，尤其是基础设施投资增速高于整体投资水平4.1个百分点，对全国固定资产投资企稳回升提供了重要支撑。”中国宏观经济研究院投资研究所投资体制与政策研究室主任吴有红在接受《经济参考报》记者采访时说。他指出，推进重大项目建设是扩大有效投资的重要抓手，而基础设施领域重大项目又是发挥政府资金“四两拨千斤”效果相对较快的领域，基础设施投资增速逐步恢复至疫情前水平，显示出各地各部门抓重大项目建设取得了积极成效，将对推动今年整体固定资产投资持续回升发挥关键作用。

扩大有效投资、加快重大项目建设仍是重中之重。近期多地组织召开重大项目动员会，谋划扩大有效投资。4月21日，广西召开会议调度全区重大项目建设和投资工作，提出协调解决项目突出难点、堵点问题，尽快编制第二批园区专项债方案，力争5月底发行；能源方面，深入谋划一批能源重大项目，争取在二季度开工建设。青海提出，强化重大项目建设用地等要素保障，加快谋划、储备和包装一批重大项目。江西提出，将重点关注投资结构不够优化、民生投入占比偏低等问题，进一步扩大有效投资，着力补齐民生短板。

“当前整体投资实现恢复性增长，但要看到，各领域投资复苏存在不平衡，制造业投资还未完全恢复至疫情前水平、基础设施和公共服务领域短板弱项犹存以及去年同期投资基数低存在不可比因素等问题。”吴有红说。

为提高重大项目投资有效性，吴有红建议，下一步，应着眼于构建市场主导的投资内生增长机制，提高投资质量效益，激发内生增长活力。一是依法更好发挥政府投资撬动作用，为企业投资创造必要的基础设施和外部环境条件；二是把好项目准入关，规范市场秩序，避免个别行业领域出现低水平重复建设问题，探索建立重大项目投资风险防范机制；三是构建市场主导的投资内生增长机制，从放宽准入、政策支持、营商环境、产权保护等多个方面持续发力，调动民间投资积极性。

厦门大学经济学院教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，未来进一步提高重大项目投资的有效性，主要在于两个方面，一个是促消费惠民生，保证了重大项目投资能够有效地刺激内需，加快消费升级，以高质量供给适应引领创造新需求；另一个是补短板增后劲，有效推动结构调整，以着力稳住经济基本盘作为后期增长的长远部署，持续为经济高质量发展注入新动力。

(责编：王震、吕骞)