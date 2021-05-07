人民网北京5月7日电 （记者李楠桦）据水利部消息，为扎实做好河湖长制及河湖管理各项工作，近日，水利部制定了《2021年河湖管理工作要点》（以下简称《工作要点》）。2021年，河湖管理工作要深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，贯彻落实全面推行河湖长制工作部际联席会议暨加强河湖管理保护电视电话会议精神，按照水利部党组巡视整改“三对标、一规划”专项行动等要求，完善河湖管理体制机制法制，强化落实河湖长制，以长江、黄河等重要江河流域为重点，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，扎实开展河道采砂综合整治，加强河湖日常巡查管护，努力打造健康河湖、美丽河湖、幸福河湖。

《工作要点》指出，具体抓好“一个关键”，强化“两个重点”，突出“三大区域”，夯实“四个基础”和全面加强党的建设。

抓好“一个关键”——强化河湖长制，具体包括制定河长湖长履职规范；加强河湖长制监督检查；加强河湖长制考核；推动形成流域统筹、区域协调、部门联动格局；推动解决河湖管理保护“最后一公里”问题；加强河湖长制宣传培训。

在强化“两个重点”方面，包括深化河湖“清四乱”常态化规范化和采砂管理规范化。

在突出“三大区域”方面，包括推进长江、黄河、大运河治理保护。

在夯实“四个基础”方面，包括巩固河湖管理范围划定成果；完善规划体系；开展河湖健康评价和推进智慧河湖建设。

《工作要点》指出，完善河湖长制信息管理系统，加强与地方河湖长制信息系统互联互通，充实完善河湖管理范围划定和岸线保护利用规划成果、“一河（湖）一档”“一河（湖）一策”方案，逐步实现数字化、智慧化、精细化。丰富完善“四乱”问题监管手段，充分运用卫星遥感、无人机、APP等，提高河湖管理信息化水平。

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