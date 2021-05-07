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官方“种草”来了！两部门推出300条乡村旅游学习体验线路 

2021年05月07日09:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （申佳平）5天，2.3亿人次，国内旅游收入1132.3亿元。在刚刚过去的“五一”假期期间，我国旅游经济十分吸睛。多地红色旅游、乡村旅游热度攀升，游客增幅明显。

据国家发展和改革委员会官网今日消息，为加快推动乡村旅游复苏和高质量发展，进一步丰富乡村旅游产品供给，更好满足疫后城乡居民亲近自然、户外远足、舒缓压力需求，国家发改委会同文旅部共同推出“体验脱贫成就·助力乡村振兴”乡村旅游学习体验线路300条。

据了解，学习体验线路汇集了全国各地独具特色的乡村绿色生态资源和红色文化资源，展示了乡村旅游推动脱贫攻坚和乡村振兴的显著成效。国家发改委表示，下一步将通过门户网站“全国乡村旅游典型案列和精品旅游线路”专栏、“两微一端”平台陆续发布推广，欢迎社会各界广泛关注。

(责编：申佳平、吕骞)

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