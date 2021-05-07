袁丝语

“工匠精神，其实就是精益求精，把每一件事能够做到极致。”中国兵器工业集团内蒙古第一机械集团第四分公司数控车工赵晶在全国妇联等部门联合发起的“科技创新巾帼行动”启动仪式上接受了人民网记者的采访。她表示，工匠精神就是把自己的本职工作做到尽善尽美，也许并不是特别的“高大上”，但每个人只要把自己的工作完成好，就会形成强大合力。

就像在启动仪式上，女科技工作者们宣读的倡议书中所说的：“筑牢理想信念，肩负起时代使命；坚持‘四个面向’，弘扬科学家精神；立足本职岗位，争做创新排头兵”，科技工作者毕生都在追求真理、服务国家、造福人民。为了我国机械行业的发展，赵晶同样在默默的奉献着自己的精力和心血。

机械数控化加工岗位是较为枯燥的工作，面对的是冰冷的钢铁，运转的机械，严谨的指令代码。但赵晶却从不后悔自己的选择。上学时期，她考虑到未来国家会缺少这方面的人才，就义无反顾的选择了数控机床专业，毕业后一直兢兢业业的工作，并在工作中不断的突破自己、提升自己。

经过多年认真刻苦的努力，赵晶在一线岗位上攻克了多个精密加工技术难点，独创了“一位双刀套类零件操作法”，成为了中国兵器关键技能带头人、国家级技能大师工作室带头人。

她在采访中说，如果在工作中遇到难关，她和团队会一起寻找原因、解决问题，发扬协作精神，循序渐进地把项目彻底攻关。

赵晶还表示，要想成为行业的人才，为国家科技创新做贡献，必须要具备专业的技能。首先，要有积极向上的工作态度和敬业精神；其次，要持续的踏踏实实的工作并且不断地学习；此外，还要不断地开展创新。她认为，新时代的劳动者要靠创新和技术手段来保证产品质量，提高生产效率，又快又好的完成每一个零件、每一个产品的加工。

最后，赵晶在采访中呼吁更多的青年人才投身到智能制造大行业中，发挥自己的力量，不断地充实自己，不断地把自己的能量奉献到行业中，为国家的制造技术提高和制造强国目标的实现，贡献青春力量。

(责编：李源、章斐然)