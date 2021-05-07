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“五一”假期旅游消费热情释放 “后浪”崛起现多样玩法

2021年05月07日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （许维娜）“今年‘五一’假期到处都是人气爆棚，尤其是音乐节格外多，我们提前1个月就订票了，感觉是今年以来最满意的一次出游了。”“五一”小长假期间，北京某高校大二学生杨青与几名同学结伴出行，音乐节游、博物馆考古游、红色景点游等成为了“00后”出游的新选择。

今年“五一”小长假文旅活动亮点纷呈，市场也在平稳有序中恢复了往日生机。据文化和旅游部测算，“五一”假期全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

多地也迎来旅游消费高峰，推动了假日经济持续稳定增长。以北京为例，官方发布的数据显示，“五一”假期期间，北京市接待旅游总人数842.6万人次，同比2020年增长81.9%，按可比口径计算恢复到2019年的98.4%；旅游总收入93亿元，同比2020年增长1.2倍，按可比口径计算恢复到2019年86%。

多个平台也相继发布了“五一”假期旅游数据，全国各地旅游市场消费升级趋势明显，新消费业态持续升温。其中，“90后”成为“五一”出游的绝对主力，以“00后”为代表的“Z世代”人群旅游消费直追“80后”，随着这些“后浪”的崛起，乡村游、演出游及户外运动等刷新了国内游的新玩法。

连休五天，积蓄已久的旅游出行需求得以释放。来自携程方面数据显示，“五一”黄金周总订单量同比增长约270%，对比2019年同期增幅超过30%。抖音方面数据也显示，“五一”假期旅游视频数量增长明显，相比今年春节增加2.4倍，相比去年“五一”增加5.9倍，重庆成为打卡数量最多的城市，上海、深圳、苏州紧随其后。

同时，重温红色记忆、参访革命遗址、学习红色故事等红色旅游吸引着越来越多的年轻人。

携程数据还显示，“红色旅游”关键词在“五一”期间环比4月同期提升约7倍。在飞猪平台上，“00后”红色旅游预订量同比涨超320%。红色旅游预订人次中，“95后”和“00后”占比近一半。长沙、湘潭、南昌、遵义、延安、嘉兴等成为红色旅游热门目的地。

全国各地还举办了20余场音乐节，多场音乐节、主题演唱会落地到旅游城市，引爆周边城市游新热潮。以《山河令》苏州主题演唱会为例，飞猪平台上苏州周边游预订量同比涨超360%。

受出境游消费回流影响，“五一”小长假品质休闲游趋势更为显著，并集中体现于“高星酒店”与“私家团”之中。数据显示，在携程“五一”酒店订单中，“高星酒店”占比近4成，滨海度假酒店、市郊度假酒店以及主题乐园酒店受到消费者的青睐。

在“00后”的关键词搜索中，“小吃”“夜市”“奶茶”“打卡”“地标建筑”位列热度前5，“80后”的关键词前5名分别为：“景区”“三亚”“自驾线路”“酒吧”“长隆”。

此外，这届年轻人出游也不忘运动，立志于打破“每逢过节胖三斤”的魔咒，通过户外运动挑战自我减肥塑形。飞猪数据显示，冲浪、攀岩、徒步、滑翔伞、沙漠、露营、公路、自驾、浮潜、潜水、跳伞、蹦极等户外旅游运动预订量同比涨超200%，平均消费金额同比涨超３成。

饿了么发布的报告则显示，“五一”假期期间，酒店和景区的外卖订单量同比增长均在２倍及以上，较今年清明小假期有明显增长。同时，早餐、宵夜外卖需求环比节前也均有明显增长。

有专家表示，今年“五一”小长假是今年以来旅游市场最为火爆的公众假期，熟悉的“人从众”模式再度回归，后续旅游市场也或将保持旺盛的增长势头，在接下来的暑假市场以及国庆假期，国内旅游经济会迸发出更为强大的活力。 

(责编：赵竹青、章斐然)

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