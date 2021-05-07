人民网北京5月7日电 （赵超）据海关总署今天公布的数据，今年前4个月，我国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。

按美元计价，今年前4个月我国进出口总值1.79万亿美元，同比增长38.2%，比2019年同期增长27.4%。其中，出口9737亿美元，同比增长44%，比2019年同期增长30.7%；进口8157.9亿美元，同比增长31.9%，比2019年同期增长23.7%；贸易顺差1579.1亿美元，同比增加174%。

4月份，我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口均增长。前4个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值1.72万亿元，增长27.6%，占我外贸总值的14.8%。其中，对东盟出口9505.8亿元，增长29%；自东盟进口7650.5亿元，增长25.9%；对东盟贸易顺差1855.3亿元，增加43.6%。

欧盟为我第国二大贸易伙伴，与欧盟贸易总值为1.63万亿元，增长32.1%，占14%。其中，对欧盟出口9746.9亿元，增长36.1%；自欧盟进口6504.2亿元，增长26.4%；对欧盟贸易顺差3242.7亿元，增加60.9%。

美国为我国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为1.44万亿元，增长50.3%，占12.4%。其中，对美国出口1.05万亿元，增长49.3%；自美国进口3930.5亿元，增长53.3%；对美贸易顺差6538.9亿元，增加47%。

日本为我国第四大贸易伙伴，中日贸易总值为7706.4亿元，增长16.2%，占6.6%。其中，对日本出口3407.4亿元，增长12.6%；自日本进口4299亿元，增长19.2%；对日贸易逆差891.6亿元，增加53.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.43万亿元，增长24.8%。其中，出口1.95万亿元，增长29.5%；进口1.48万亿元，增长19.3%。

民营企业进出口增长、比重提升。前4个月，民营企业进出口5.48万亿元，增长40.8%，占我外贸总值的47.2%，比去年同期提升4.1个百分点。其中，出口3.53万亿元，增长45%，占出口总值的55.9%；进口1.95万亿元，增长33.7%，占进口总值的36.8%。同期，外商投资企业进出口4.32万亿元，增长20.3%，占我外贸总值的37.2%。其中，出口2.26万亿元，增长24.6%；进口2.06万亿元，增长15.9%。此外，国有企业进出口1.77万亿元，增长16.2%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口5136.4亿元，增长9.8%；进口1.25万亿元，增长19.1%。

从主要商品看，机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前4个月，我国出口机电产品3.79万亿元，增长36.3%，占出口总值的59.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件4899亿元，增长32.2%；手机2920.6亿元，增长35.6%；汽车（包括底盘）577.6亿元，增长91.3%。同期，出口劳动密集型产品1.11万亿元，增长31.9%，占17.5%。其中，服装及衣着附件2887亿元，增长41%；包括口罩在内的纺织品2856.5亿元，增长9.5%；塑料制品1869.6亿元，增长42.6%。此外，出口钢材2565.4万吨，增加24.5%；成品油2460.8万吨，减少5.3%。

(责编：赵超、吕骞)