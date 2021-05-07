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2021北京建博会展现行业新趋势：智能化年轻化渐成主流

2021年05月07日14:02 | 来源：人民网
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2021北京建博会现场，来自全国范围的1600余家企业参展。人民网孙阳 摄

人民网北京5月7日电 （孙阳）日前，第31届中国（北京）国际建筑装饰及材料博览会（以下简称“北京建博会”）在北京中国国际展览中心（顺义新馆）举行。为期4天的展会上，来自全国范围的室内建筑装饰建材领域1600余家企业参展，展会也吸引了大量消费者和产业链商家，而智能化、品质化、年轻化的产品也正成为行业新的主流。

近年来，随着消费升级浪潮在各行各业的日益深入，传统室内建筑装饰及材料行业也正逐步走入变革期，如何将科技元素与使用体验有机结合，如何在“颜值”和品质间找到平衡，如何获得年轻消费者的青睐，成为行业的核心竞争力。

今年的北京建博会现场，无论是全屋定制家居，还是各类配材配件，各个厂商、渠道、平台都展示出浓浓的科技感和智能化，使用新材料、突出环保特性、应用数控技术，塑造美好家居的理念越来越浓。

在蓝炬星·高端集成灶展台，一款搭载了AI远场语音、手势智控2.0、APP远程操控等智能元素的AIoT高端集成灶吸引了大量消费者的关注。据介绍，产品通过无触摸控制和远距离收音等技术，可以满足消费者多元化的操控需求。

蓝炬星董事长钱松良表示，随着人工智能、大数据等技术的深入应用，建筑家居行业正迎来智能时代。与此同时，年轻一代正成为消费主要人群，性能、品质和产品“颜值”将成为行业新的发展趋势。

北京建博会期间，包括大家居趋势发布论坛、“革新之年，向上生长”高峰论坛、智能制造论坛等多场会议也聚焦行业智能化发展前景，数字化家居生态系统、生产、流通、服务一体化集成定制等热点话题引起了参会者的广泛参与和讨论。

据介绍，北京建博会创立至今已有30载，致力于为家居建材产业提供展示平台，推动行业良性健康发展。

(责编：李楠桦、吕骞)

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