5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头。自然资源部供图

人民网北京5月7日电 （记者毕磊）5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第37次南极考察圆满完成。

本次考察是“雪龙2”船首次单船执行环南极考察任务。据自然资源部相关负责人介绍，去年11月10日，“雪龙2”号船从上海出发，历时179天，行程3.6万余海里，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了南大洋生态系统和海洋环境综合调查，成功回收西风带环境监测浮标。

据记者了解，这是“雪龙2”号自2019年7月交付以来，第三次执行极地考察任务。2019年10月15日，执行我国第36次南极考察的“雪龙2”号极地科考船从深圳出发，开启南极首航。2020年7月15日，中国第11次北极科学考察队搭乘“雪龙2”船从上海出发，前往北极执行科学考察任务。

该负责人表示，本次考察团经受了新冠肺炎疫情的考验，确保考察队员“零感染”，成功实施国际南极考察队员救援行动，顺利开展南极考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

资料显示，雪龙2号极地考察船是中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船，也是全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船，能够在1.5米厚冰环境中连续破冰航行，填补了中国在极地科考重大装备领域的空白。

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