人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

三部门：对符合条件的种子种源免征进口环节增值税

2021年05月07日14:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月7日电 （记者王震）为提高农业质量效益和竞争力，支持引进和推广良种，近日财政部会同海关总署、税务总局印发了《“十四五”期间种子种源进口税收政策的通知》（以下简称《通知》），自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。

《通知》称，《进口种子种源免征增值税商品清单》由农业农村部会同财政部、海关总署、税务总局、林草局另行制定印发，并根据农林业发展情况动态调整。第一批印发的《进口种子种源免征增值税商品清单》自2021年1月1日起实施，至该清单印发之日后30日内已征应免税款，准予退还。

财政部表示，“十四五”期间种子种源进口税收政策的出台，对提高农业质量效益和竞争力具有重要推动作用。其中，免税进口商品清单的动态调整机制有利于进口税收政策服务于农、林产业发展，发挥更积极政策效用。

(责编：王震、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
三部门：对符合条件的种子种源免征进口环节增值税
　　人民网北京5月7日电 （记者王震）为提高农业质量效益和竞争力，支持引进和推广良种，近日财政部会同海关总署、税务总局印发了《“十四五”期间种子种源进口税收政策的通知》（以下简称《通知》），自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。 《通知》称，《进口种子种源免征增值税商品清单》由农业农村部会同财政部、海关总署、税务总局、林草局另行制定印发，并根据农林业发展情况动态调整。…
中国第37次南极考察圆满完成 “雪龙2”船返回上海
　　5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头。自然资源部供图 人民网北京5月7日电 （记者毕磊）5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第37次南极考察圆满完成。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部