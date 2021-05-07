人民网北京5月7日电 （记者王震）为提高农业质量效益和竞争力，支持引进和推广良种，近日财政部会同海关总署、税务总局印发了《“十四五”期间种子种源进口税收政策的通知》（以下简称《通知》），自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合《进口种子种源免征增值税商品清单》的进口种子种源免征进口环节增值税。

《通知》称，《进口种子种源免征增值税商品清单》由农业农村部会同财政部、海关总署、税务总局、林草局另行制定印发，并根据农林业发展情况动态调整。第一批印发的《进口种子种源免征增值税商品清单》自2021年1月1日起实施，至该清单印发之日后30日内已征应免税款，准予退还。

财政部表示，“十四五”期间种子种源进口税收政策的出台，对提高农业质量效益和竞争力具有重要推动作用。其中，免税进口商品清单的动态调整机制有利于进口税收政策服务于农、林产业发展，发挥更积极政策效用。

(责编：王震、吕骞)