人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》发布

2021年05月07日14:18 | 来源：光明网
小字号
原标题：《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》发布 高度重视技术创新手段

　　近日，联合国经济与社会事务部在伙伴论坛上发布了《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》。腾讯公益慈善基金会在“战疫”中的行动案例入选报告。

　　《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》属于联合国“2030可持续发展议程”下“促进伙伴关系加速计划”的一部分。该报告对全球36个疫情下的伙伴关系进行了观察，对包括腾讯公益慈善基金会在内的九个案例进行了深度研究。《报告》指出，尽管新冠肺炎疫情带来了挑战，但国际社会仍然通过伙伴之间的团结合作，在加快全球应对方面做出了巨大努力，包括提供紧急卫生和社会经济对策，支持社区抗击疫情，并努力实现疫情后的恢复，确保社会能更好地重建。

　　《报告》提出，新的技术和创新用于合作伙伴间的沟通、管理，可有效地协调工作和资源。例如腾讯公益基金会已经与多家慈善组织、社会机构建立起了合作伙伴关系，并通过创新的在线捐赠平台和慈善筹款方式，促进了捐赠和众筹，支持应对新冠肺炎疫情危机。

　　疫情期间，腾讯公益慈善基金会设立了15亿元人民币战疫基金以及1亿美元的全球战疫基金。在其腾讯公益线上平台，专门设立“战疫筹款专题”，支持100多个慈善组织开展了160多个筹款项目，筹集到超过6亿元人民币的捐款。

　　同时，腾讯公司也在运用其技术和创新能力助力医疗医药行业抗击疫情。比如免费开放云超算能力，助力新冠病毒药物研发；与钟南山团队合作，成立大数据及人工智能联合实验室，在流行病筛查、人工智能医学影像、流行病疫情预测预警等领域展开合作。

　　为此，《报告》总结指出，应高度重视技术和创新及其在面向可持续发展目标的伙伴关系应对危机的作用。

　　4月19日，腾讯公司宣布公司战略升级，增加“推动可持续社会价值创新”作为公司的大战略，首期将投入500亿元用于可持续社会价值创新，对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。（李拾壹）

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国第37次南极考察圆满完成 “雪龙2”船返回上海
　　5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头。自然资源部供图 人民网北京5月7日电 （记者毕磊）5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第37次南极考察圆满完成。…
2021北京建博会展现行业新趋势：智能化年轻化渐成主流
　　2021北京建博会现场，来自全国范围的1600余家企业参展。人民网孙阳 摄 人民网北京5月7日电 （孙阳）日前，第31届中国（北京）国际建筑装饰及材料博览会（以下简称“北京建博会”）在北京中国国际展览中心（顺义新馆）举行。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部