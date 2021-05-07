原标题：《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》发布 高度重视技术创新手段

近日，联合国经济与社会事务部在伙伴论坛上发布了《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》。腾讯公益慈善基金会在“战疫”中的行动案例入选报告。

《COVID-19疫情下的伙伴行动报告》属于联合国“2030可持续发展议程”下“促进伙伴关系加速计划”的一部分。该报告对全球36个疫情下的伙伴关系进行了观察，对包括腾讯公益慈善基金会在内的九个案例进行了深度研究。《报告》指出，尽管新冠肺炎疫情带来了挑战，但国际社会仍然通过伙伴之间的团结合作，在加快全球应对方面做出了巨大努力，包括提供紧急卫生和社会经济对策，支持社区抗击疫情，并努力实现疫情后的恢复，确保社会能更好地重建。

《报告》提出，新的技术和创新用于合作伙伴间的沟通、管理，可有效地协调工作和资源。例如腾讯公益基金会已经与多家慈善组织、社会机构建立起了合作伙伴关系，并通过创新的在线捐赠平台和慈善筹款方式，促进了捐赠和众筹，支持应对新冠肺炎疫情危机。

疫情期间，腾讯公益慈善基金会设立了15亿元人民币战疫基金以及1亿美元的全球战疫基金。在其腾讯公益线上平台，专门设立“战疫筹款专题”，支持100多个慈善组织开展了160多个筹款项目，筹集到超过6亿元人民币的捐款。

同时，腾讯公司也在运用其技术和创新能力助力医疗医药行业抗击疫情。比如免费开放云超算能力，助力新冠病毒药物研发；与钟南山团队合作，成立大数据及人工智能联合实验室，在流行病筛查、人工智能医学影像、流行病疫情预测预警等领域展开合作。

为此，《报告》总结指出，应高度重视技术和创新及其在面向可持续发展目标的伙伴关系应对危机的作用。

4月19日，腾讯公司宣布公司战略升级，增加“推动可持续社会价值创新”作为公司的大战略，首期将投入500亿元用于可持续社会价值创新，对包括基础科学、教育创新、乡村振兴、碳中和、FEW（食物、能源与水）、公众应急、养老科技和公益数字化等领域展开探索。（李拾壹）

(责编：董童、李源)