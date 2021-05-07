人民网北京5月7日电 （记者李栋）近日，《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2020~2021）》（以下简称《绿皮书》）发布。《绿皮书》数据显示，2020年，城乡居民收入差距不仅相对差距在缩小，绝对差额也减少了365元；展望2021年，农民收入将继续加快增长。

《绿皮书》由中国社科院农村发展研究所与国家统计局农村社会经济调查司共同组织编写，力求客观真实全面的反映中国农村经济基本的情况，并对未来的发展态势进行预测。

2020年农民人均可支配收入增长速度快于城镇居民

《绿皮书》指出，2020年农民人均可支配收入增长速度快于城镇居民，农民人均可支配收入17131元，比上年名义增长6.9%，比城镇居民快3.4个百分点；按上年价格计算的农民人均可支配收入实际增长3.8%，比城镇居民快2.6个百分点。

中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥表示，2020年城乡居民收入不仅相对差距继续缩小，而且还出现了自2013年城乡居民建立统一的可支配收入调查核算框架以来，首次绝对差距缩小。2020年城乡居民人均可支配收入绝对差距为26703元，比上年减少365元。

预计2021年农民人均可支配收入有望达到1.9万元

《绿皮书》还指出，2020年，中国统筹推进新冠肺炎疫情防控和脱贫攻坚、农业生产和农民增收等“三农”重点工作，克服洪涝灾害等不利影响，农村脱贫攻坚取得全面胜利，粮食继续增产。

《绿皮书》预测，2021年农民收入较快增长，城乡居民收入差距持续缩小，并预测第一产业增加值将超过8万亿元，粮食总产量6.8亿吨，猪肉产量5000万吨，农产品生产者价格和食品消费价格涨幅将回落到5%以下，农民人均可支配收入有望达到1.9万元。

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