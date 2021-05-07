原标题：多重好礼“助力”五五购物节 浦发信用卡倾力推进长三角消费产业全面强劲复苏

从第一届到第二届，“增长”已成为提炼“五五购物节”成效的关键词之一。数据显示，从4月30日到5月4日，上海线下发生消费196.5亿元，同比2020年增长30.4%，同比2019年增长9.6%。

浦发信用卡围绕本届五五购物节，推出了主题交易日、月月赢、日日返、乐游浦发、惠购商圈等特色活动，一面向广大持卡人提供贴心便捷的金融服务体验，促进消费持续升温，助力实体经济全面复苏，一面为上海加快建设国际消费中心城市、助力长三角经济高质量发展贡献一份力量。

着眼客户所需，创长三角优质金融服务

本次浦发信用卡汇聚众多优质资源，推出多重极具优惠力度与深受民众欢迎的“消费大礼包”，涵盖消费者日常消费、假期出行、商圈购物等方方面面。

以“交易”为基点，覆盖单次消费和多笔累计，浦发信用卡打造出层次分明的消费返现福利。持卡人在关注并绑定“浦发银行信用卡”官方微信公众号后，五一当天首笔消费满51元即可获得一份面额最高51元的“劳动节好礼”。此外，持卡人可在五月底前和6月底前分别参与月月赢，日日返两项特色交易活动，最高分别可领1000元和588元刷卡金。

在浦发信用卡打造的“惠购商圈”之全国商圈云闪付立减活动中，持卡人只需绑定“浦大喜奔”APP付款码，劳动节期间在沪上指定商户门店付款就能享受单笔满155元立减55元的购物优惠；6月30前，更可在全国指定商圈享受200元减50元的优质福利。同时，浦发信用卡全新推出浦发魔都信用卡之五五购物节卡，通过权益奖励，让消费更具仪式感和获得感。

浦发信用卡推出“乐游浦发”与“早安惠行”活动，4月29日至5月31日期间，每周一至周五，持卡人在携程旅行APP预订酒店享单笔订单满300元减60元，景点门票享单笔订单满100元减20元，让广大持卡人在尽享丰厚消费福利同时获得更多元化的出行游玩选择。同时“早安惠行”活动，积极响应智慧出行，绿色交通，每笔乘车交易返1元刷卡金，部分城市还有专属的公交、地铁立减1元活动，积极提供长三角区域性公共交通出行补贴。

聚焦区域发展，助长三角消费市场繁荣

在总结借鉴去年成功经验的基础上，今年“五五购物节”紧扣上海加快国际消费中心城市建设和商业数字化转型，统筹“全球首发季”和“全城打折季”两大主题，秉承“政策+活动”双轮驱动的模式，打造规模更大、质量更优、模式更新、体验更好的消费狂欢盛宴。

与消费数据火爆相呼应的是，是五一假期各大商圈“人山人海”，各大景点“人声鼎沸”。当前长三角地区众多旅游景点与知名商圈拥有着巨大消费增长空间，需要金融机构“携手”吸引越来越多民众欣然前往，促进国内消费产业复苏呈现“全面开花”的新格局。

浦发信用卡一方面积极结合本地消费特色，创新交易模式；一方面充分用好自身流量、资源整合、卓越服务体验等优势，从产业层面扶持长三角地区商圈景点在经济全面复苏之际迭创佳绩。

鉴于五一民众出游“来势汹涌”，浦发信用卡整合长三角地区众多知名旅游景点酒店资源，推出早安惠行等特色活动，并引入多种支付方式让民众出行消费变得更加便捷，最大限度支撑长三角地区旅游产业更强劲复苏发展。

面对民众五一购物“热浪迭起”，浦发信用卡一面给广大商户提供更丰富的支付收款工具，为广大持卡人创造更多元便捷的支付方式，一面推出日日返、月月赢等多重极具消费优惠竞争力的特色活动，进一步激发长三角消费活力。

为了赋能长三角商圈赋能实体经济更强劲增长，浦发信用卡致力于将丰厚消费福利覆盖长三角各大知名热门商圈，与他们围绕新品首发与优惠打折促销开展内涵丰富的营销活动，为本届五五购物节的两大主题——“全球首发季”与“全城打折季”点燃更高涨的消费人气，吸引越来越多民众在“五一期间”走出家门享受美好生活，助力商圈商户创造更佳的销售业绩。

“未来，浦发信用卡还将紧紧围绕五五购物节，以客户为中心构建更卓越全面便捷的金融服务生态圈，赋能全国实体经济更强劲增长，助力长三角一体化建设与经济高质量发展。”一位浦发信用卡高层强调说。

(责编：董童、李源)