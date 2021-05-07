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《永远是少年》5月15日全国上映

2021年05月07日15:19 | 来源：人民网-人民视频
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我们怎么样，国家就怎么样！

天下者，我们的天下；国家者，我们的国家！

这个国家的命运，就应该由我们改变！

由陕西文化产业（影视）投资有限公司领衔出品、人民视频共同出品的电影《永远是少年》将于5月15日在全国上映。一件挖掘出土的文物，一本斑驳的日记本，带出了一个充满传奇的故事。100年前，冯健行、文婷等五个青年学生，加入了初创不久的中国共产党，在时代潮流的变革和曲折的革命道路中，走向不同的命运。那些坚守初心、坚定信仰的人们，最终被历史所铭记。

本片由冯小宁担任导演和编剧，李仓卯、伊米娜、杨易、谢霄翰、郑向锋、贺睿、王劲松、尹国华、曾昂、吴阳子等担任主演。

导演冯小宁：拍这样的电影是自己艺术创作的新生

冯小宁认为，将100年前的一些默默无名的年轻革命者搬上银幕，向青年观众讲一个充满传奇的青春故事。其中有那个时代的学子对信仰的痴迷，对诺言的忠守，那种炽热的爱恋却含忍于心，那种青春的荡漾与热血的沸腾，那种成长期的任性和血与火之中的成长，从而鼓励现在的年轻人追求自己的信仰，追求正确的信仰，不管失败还是成功，得到还是失去，都会平静如水，从容面对。这是人性共鸣的东西。

这部片子许多人物的原型在历史记载中都是真实的。当新中国成立后，追寻烈士遗物，在一本日记本的最后一页，夹着一张斑驳的中国共产党党证，它无言地向世界证明了两个字：信仰。

冯小宁说，在庆祝中国共产党成立100周年之际，拍这样的电影对于他来讲是艺术创作的新生。

青年团员：“这身经百劫的民族，归来仍是少年！永远是少年！”

值得一提的是，2021年5月4日，在团中央开展的近十三个小时的“学党史，强信念，跟党走”主题云团课上首发了《永远是少年》的片花，数以万计的团员青年参与观看。面对着影像资料的展示，广大青年团员感触颇深：时间，带走了一代又一代的青春，但鲜红的青春底色却从未褪去。广大青年团员们有着一样的共识：“这身经百劫的民族，归来仍是少年！永远是少年！”

5月4日，电影《永远是少年》首发了“青春版”海报，并发布了定档信息，在学习强国、人民网、央视网、陕西日报、陕西共青团微信平台、三秦青年公众号、哔哩哔哩等同步推送。

(责编：申佳平、连品洁)

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