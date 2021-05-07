原标题：银联商务打造智慧旅游服务新模式，助西樵山轻松迎五一客流考验

刚过去的“五一”假期，各地旅游热情空前高涨。在位于广东省佛山市的西樵山景区作为国家5A级旅游景区，专程来“N刷”的游客陈先生惊喜地发现，今年不仅可以通过西樵山旅游官网、“西樵山风景名胜区”微信公众号提前在线购票，还能在游玩过程的各个环节感受到智能化旅游新体验。

据了解，陈先生的全新智慧旅游服务体验，主要是基于国内综合支付和商户增值创新服务提供商——银联商务为西樵山量身定制的智慧景区服务解决方案。针对西樵山景区在售票、检票、停车、数据统计等方面的智能化转型升级需求，银联商务充分发挥自身在行业服务上的技术积累和经验优势，为其定制打造了涵盖综合支付服务、综合票务管理、停车场管理、大数据分析等在内的一揽子解决方案，助力西樵山景区在综合支付、公共服务、数据分析等方面智能管理整体水平的全面提升与跨越式发展。

以陈先生在西樵山的旅游体验为例，除了可以提前在线购票，陈先生进入景区前，可以通过官方微信公众号上的“停车指引”功能实时查看景区周围各停车场的位置、距离、剩余车位等信息，并能直接在线导航至目的地停车场。陈先生的车辆进场后，通过银联商务布放的智能车牌识别设备，完成车牌号自动识别，并同时开启停车计时；车辆离场时，陈先生只要扫码支付，即可实时抬杆放行，大幅缩短了以往停车场进出的排队等待时间，提升了自驾游玩体验。

进入景区后，陈先生无需到人工售票窗口兑换纸质票据，只要通过闸机扫描电子二维码、刷身份证等方式就能直接入园。此外，在景区内的各个消费场景，基于银联商务布放的支付受理终端，陈先生使用“云闪付”、银行卡、扫码支付等各种方式均可快速、便捷地完成支付消费，并且实时在线开具电子发票，十分方便、快捷。

对西樵山景区管理方来说，以往备受困扰的资金管理、大数据运营等相关难题，通过银联商务统一对账平台、大数据管理平台等也得以迎刃而解。银联商务不仅可以实时将门票、车票以及购物等相关资金直接清算至不同的运营商账户，提升景区对账和资金管理效率；还可通过大数据管理平台，对景区接待人数、游客来源、门票销售情况、停车场实况等信息进行实时的汇总分析和数据可视化展示，让景区管理者通过手机端就能实时查看景区运营情况，方便及时疏导人流、车流，提升游客旅游舒适指数的同时，也为其进行旅游管理决策提供详实的数据支撑。

据悉，作为西樵山智慧景区建设项目的总承包方，银联商务还将陆续为西樵山上线ERP收银系统、景区综合管理平台、观光车指挥调度平台等多元化解决方案，为景区提供全方位智能化服务。在助力西樵山打造智慧景区新标杆之外，银联商务智慧景区综合解决方案已先后落地应用到广东、贵州、湖北等国内约29个省份的550余个4A级、5A级旅游景区，推动景区管理、服务与营销的整体提升，助力旅游经济与数字经济融合发展，也为后疫情时代的行业发展、经济复苏提供新动能。

(责编：董童、李源)