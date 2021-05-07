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菜鸟与全球精品达成战略合作 探索免税行业供应链数智化

2021年05月07日15:44 | 来源：环球网
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5月7日，菜鸟网络科技有限公司（以下简称“菜鸟”）与海控全球精品（海口）免税城有限公司（以下简称“全球精品”）宣布达成战略合作并完成签约。菜鸟为全球精品提供全链路物流服务，包括港到仓、保税仓、门店仓和门店-提货点等。

“菜鸟提供的全链路物流服务，将有效提升全球精品物流仓储的运作效率，我们将一同探索免税行业的供应链数智化，加速海南免税产业的发展。”全球精品总裁助理方亮表示，未来全球精品将联动国兴大道商业综合体，构建海南高端购物商圈，打造成为海南自贸港国际旅游消费中心具有世界影响力的全球免税购物新地标。

全球精品（海口）免税城是海南离岛免税的海口市内店，2021年1月31日正式开业，营业面积共1617平方米，截至4月22日，一期累计接待购物人数逾27万人次。目前，项目二期已处于筹开阶段，初步确定平面及对应的商业布局。

“全球精品是菜鸟重要的合作伙伴。同时，菜鸟将持续深耕海南，希望与更多合作伙伴一起服务全球数千万消费者，包括离岛免税、跨境新零售等行业。“菜鸟国际进口总经理孙蓓蓓说。

目前，菜鸟已在海南运营保税中心仓、免税监管仓等，预计未来3年内运营超过15万方仓库。

(责编：李源、董童)

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