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198.66亿元转移支付预算下达！支持革命老区改善和保障民生

2021年05月07日16:10 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者王震）据财政部网站7日消息，财政部发布关于下达2021年革命老区转移支付预算的通知，2021年革命老区转移支付合计198.66亿元，包括原中央苏区定额财力补助13.5亿元，原中央苏区民生政策补助45.89亿元。

为促进革命老区各项社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，根据《革命老区转移支付资金管理办法》，中央财政革命老区转移支付已将有关省（区、市）全部革命老区县纳入测算范围。通知要求，各地结合实际自行确定补助范围，切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，在2021年8月31日前，向财政部报送2021年资金分配情况；2022年3月底前，报送2021年度革命老区转移支付资金使用情况和政策实施效果。

2021年革命老区转移支付预算分配总表。制表：王震

(责编：王震、章斐然)

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