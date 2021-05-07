人民网北京5月7日电 （记者罗知之）国家外汇管理局官网5月7日消息，截至2021年4月末，我国外汇储备规模为31982亿美元，较3月末上升282亿美元，升幅为0.89%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，4月外汇收支交易平稳有序，外汇市场供求保持基本平衡。

王春英认为，国际金融市场上，受新冠肺炎疫情和疫苗进展、主要国家货币政策预期和宏观经济数据等因素影响，非美元货币相对美元上涨，主要国家金融资产价格总体上涨。外汇储备以美元为计价货币，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

“当前新冠肺炎疫情仍在境外蔓延，全球经济复苏仍不稳定、不平衡，国际金融市场依然面临较多不确定因素。但今年以来我国经济运行开局良好，高质量发展取得新成效，人民币汇率弹性不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。”王春英说。

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