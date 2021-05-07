人民网北京5月7日电 （黄盛）一百一十多年前的1909年9月24日，中国自主勘测、设计、施工的第一条干线铁路京张铁路全线竣工。这条由詹天佑担任总工程司（师）的线路，全长201公里，穿过崇山峻岭，平均旅行速度接近25公里/小时。

京张铁路青龙桥站詹天佑铜像。受访者供图

同样是连接北京至张家口的铁路，如果把老京张铁路称作“前世”，那2019年12月30日开通的京张高铁就是“今生”。在巍峨的八达岭长城脚下，老京张与新京张实现交汇——新的京张高铁在青龙桥站地下中心位置4米处穿越而过，与老京张铁路的“人”字形线路组合成一个“大”字，新老两条京张铁路线也在青龙桥站实现了跨越百年的“握手”。

京张高铁驶入青龙桥站。受访者供图

如今的京张高铁，不仅是中国第一条采用自主研发的北斗卫星导航系统、设计时速350千米/小时的高速铁路，也是智能铁路新时代的代表之一。近日，由中央网信办等单位主办的 “庆祝建党百年·发现最美铁路”活动，沿着京张高铁一路北上，途径清河站、八达岭长城站等，近距离感受百年京张焕发的 “智能”新颜。

京张高铁列车可智能化调节通风量。受访者供图

据介绍，京张高铁累计运送旅客约890万人次。智能环境感知调节技术、智能检测机器人到5Ｇ、刷脸进站等一系列“黑科技”，以及大数据、物联网、人工智能等前沿技术在京张高铁上实现了交叉运用，实现了旅客智能出行、高铁智能运输。其中，服务于京张高铁的复兴号奥运动车组列车，在灯光自动调节、手机无线充电、接入5G技术等方面，处处体现着服务智能化。

京张高铁上的手机无线快充设备。受访者供图

今年，复兴号奥运动车组列车又为特殊旅客新添了远程呼叫器。京张高铁车队列车长王亚丽在接受采访时说：“这两款远程传感呼叫器在旅客有需要服务的情况下，第一时间按下这个按钮，我们收到之后上面会显示他相应的席位，我们就可以到现场为旅客提供帮助了。”

京张高铁乘务员正在为旅客测温。受访者供图

京张高铁的智能运营服务还在于它的 “智慧大脑”。“智慧大脑”共有9个系统组成，分别是“客管系统”“旅服系统”“客设系统”“应急指挥系统”“环境感知系统”“视频联动系统”6个系统，以及“客票系统”“调度系统”“动车系统”3个系统数据。9个系统共同形成了系统整合、资源共用、数据共享、业务联动、界面集成、协同指挥、智能分析、辅助决策的管控平台。

京张高铁上的冬奥元素。受访者供图

王亚丽介绍说，百年京张的“科技魅力”，还在于“人检”的作业模式转向了“机检”。

京张高铁的智能检测机器人正在进行检修。受访者供图

王亚丽所说的“机检”，就是智能检测。2020年7月30日，京张高铁的智能检测机器人正式投入日常使用，改善了动车组日常检修作业模式，缓解了夜班生产检修任务加大人员不足导致的繁重压力，同时通过“机器人”的精准故障识别，大大降低了因检修人员导致的误检、漏检、误报等检修问题。

京张高铁上从北京发往太子城的列车。受访者供图

(责编：孙红丽、章斐然)