人民网记者 车柯蒙

在江西省展馆内，千年瓷韵吸引国内外采购商驻足。人民网记者 车柯蒙摄

“欢迎尝尝十八街的麻花”“看看景德镇的瓷器”“来试试手绣的旗袍”……这样热闹非凡、中国风十足的场景正在首届中国国际消费品博览会（以下简称消博会）的国内展区上演。这场聚焦“高、新、特、优”消费精品的盛会不仅将世界精品带到中国消费者“家门口”，更为中国品牌搭建了展示的舞台，提供了“走出去”的新机遇。

记者了解到，首届消博会国内展区面积达2万平方米，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，以及厦门、大连2个计划单列市，将分别组织本地消费精品和老字号参展，参展企业超过800家。

广东积极组团参展消博会30余家广东品牌企业将亮相消博会广东馆；广西壮族自治区以“品质生活，广西智造”为主题，带来广西“非遗”、“桂”字号及老字号品牌，新能源汽车及配件、无人机等产品；上海馆以“遇见上海”为名，聚焦“新品牌 新消费”，将现场展示耗时180天制作的禧褂龙凤旗袍；安徽省组织多家企业参展，集中展示安徽在高新产业、优势传统产业等领域的消费精品……

消博会的举办，为中国各地的消费精品走向世界创造商机。对外经济贸易大学国际经济贸易学院教授王健在接受人民网记者采访时表示，首届消博会上，中国品牌与国际品牌同台展示，共谋新机遇。海南作为自贸区先行先试的改革开放试点，借消博会的平台，为中国的消费精品出海创造了先行先试的条件。

来自张家界的土家织锦亮相消博会湖南馆。人民网记者 车柯蒙摄

土家织锦俗称“打花”，又称“打花铺盖”，土家语叫“西兰卡普”。土家织锦是国家首批非物质文化遗产，工艺原始而复杂，使用一种古老的纯木质腰式斜机“通经断纬、反面挖花”技艺织造而成，主要有十二道工艺流程，以丝、棉、麻等为主要材料。而这样的工艺，也在本届消博会湖南馆内令参展嘉宾驻足称赞。

“通过消博会这个平台，不仅结识了潜在的意向客户，更了解了客户的最新需求。”张家界乖幺妹土家织锦开发有限公司总经理张甜甜在接受人民网记者采访时表示，消博会“搭桥”，土家织锦定会有更好的发展前景。

走进浙江馆，一个橙色的直播间映入记者眼帘，主播正在直播间内进行全英文讲解，向世界展示浙江的丝绸、茶叶等特产。这是盘石的国际贸易直播展区，这个可移动的静音直播间配备集成的智能直播机，可长时间高清直播，展现江南风物和数字经济强省的风采。

“消博会期间，浙江交易团寻求在更多领域合作。”浙江省商务厅有关负责人介绍，展会期间，浙江交易团还将举办浙江自贸区与跨国公司对接会，充分推介浙江自贸试验区、开发区等一批开放平台和特色产业，推进浙江与跨国公司、境外企业深入交流合作。

在四川馆，宜宾燃面、李庄白肉等名小吃吸引八方食客。人民网记者 车柯蒙摄

可爱的熊猫灯饰憨态可掬，宜宾燃面、李庄白肉等特色小吃飘着香气。名为“开放四川，品质天府”的四川馆充分运用视频、图片、文字、实物以及互动体验展示四川消费新形象。

四川省商务厅副厅长于滨在接受人民网记者采访时表示，当前，我国正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要用好两个市场、两种资源，离不开对各种平台及载体的充分利用，消博会此时召开，正是为国内消费精品扩大销售“朋友圈”提供新商机。

(责编：孙红丽、吕骞)