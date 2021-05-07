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网约车平台：乘客打车贵司机挣钱难，抽成甚至达50%

2021年05月07日08:53 | 来源：新华网
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新华社合肥5月6日电 题：网约车平台：请给公众一个解释

新华社记者戴威、胡锐

近日，部分网约车平台隐瞒高额抽成的新闻被曝出，引发网友热议。乘客反映打车越来越贵，司机感叹挣钱越来越难。本该让出行更便捷的网约车平台，如今却时常给乘客、司机添堵，这样的结果谁都不愿看到。

矛盾焦点直指网约车平台收取的服务费即平台抽成。不少司机吐槽网约车平台正逐渐向“收租平台”转变。新华社记者调查发现，一些网约车平台抽成超过20%，有时甚至高达50%。面对这样的“平台霸权”，网约车司机们被“困在系统里”，乘客也只能以更高的价格换取服务。

近年来，一些网约车平台利用其相对垄断地位，以提高服务费率等手段，从司机和乘客身上攫取高额利益，造成平台和用户之间的关系失衡。

网约车平台作为营利性机构，收取服务费无可厚非。但抽成比例到底该是多少？抽成应该如何计算？到底怎么平衡各方利益？这些问题至今并不清楚。让人不解的是，面对媒体质疑和公众关切，网约车平台依然对关键问题讳莫如深，将其视作无法示人的“商业底牌”，企图继续含糊其词中“牟暴利”。

实际在2019年，有关部门就发文要求网约车平台企业主动公开定价机制，保持加价标准合理且相对稳定。直到现在，仍然没有一家网约车平台就抽成问题向公众给出合理解释。

网约车平台抽成比例可以在阳光下“计算”，但不能在暗地里“算计”。有关管理部门也应该为所当为。

(责编：王震、吕骞)

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