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强农惠农富农政策支持 乡村振兴战略扎实实施

农民收入保持稳定增长态势（“十四五”，我们这样开局起步）

本报记者  高云才  郁静娴  常  钦
2021年05月08日04:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年一季度，我国农村居民人均可支配收入5398元，扣除价格因素，实际增长16.3%，农民收入保持稳定增长态势。

　　小康不小康，关键看老乡。习近平总书记强调，农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键。要加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。

　　当前，务农收入、工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入，为农民收入增长提供了多元化支撑，农民的获得感、幸福感、安全感持续增强。截至2020年底，农村居民人均可支配收入达到17131元，增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由2019年的2.64∶1缩小到2.56∶1。

　　——农民收入增长，来自强农惠农富农政策的支持。

　　扶持农民，就要强化对农业的支持，创造良好务农条件和环境，切切实实让农民的钱袋子鼓起来。

　　“政策给力，现在种地更有奔头！今年还要再添几台农机。”湖北省大冶市陈贵镇堰畈桥村种粮大户程正春心里特别踏实。这些年，通过发展适度规模经营，他管理的水稻面积不断扩大。去年，800亩水稻总产量超过50万斤，除去人工、机械和各项农资投入，纯收入20多万元。

　　今年，籼稻和小麦最低收购价在去年基础上继续提高；玉米、大豆生产者补贴政策继续保持稳定；完全成本保险、收入保险试点扩大到三大粮食作物。同时，巩固并用好确权成果，有序开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点，保持土地承包关系稳定并长久不变。截至目前，累计15亿亩承包地确权到户，2亿多农户领到了证书。

　　——农民收入增长，来自农业农村高质量发展的推进。

　　富裕农民，就要提高种地集约经营、规模经营、社会化服务水平，千方百计增加农民务农收入。

　　在河南省息县项店镇李楼村，鸿润家庭农场郑麦113千亩示范田里麦浪翻滚。一张张特色牌、优质牌，成为农民持续增收的底气。农场不远处的生产车间里，小麦加工成饼干、保鲜面条和营养挂面。“优质弱筋小麦的单价是普通小麦的两倍多。”息县宏升粮食制品有限公司董事长潘道荣说。在龙头企业带动下，全镇25家农民专业合作社和2.4万农户实现增收。

　　截至目前，超过240万家农民合作社、90多万个农业社会化服务组织、超过9万家县级以上农业产业化龙头企业，正成为农业现代化的生力军，引导小农户走上现代农业发展的轨道。今年，我国还将加快建设通自然村（组）路和村内主干道，修通一批产业路、旅游路、资源路，加强产地农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，打通仓储、冷链、物流配送从乡到村的“最后一公里”。

　　——农民收入增长，来自乡村振兴战略扎实实施。

　　提高农民，就要提高农民素质，培养造就新型农民队伍，让农民富脑袋，也富口袋。

　　走进广东省广州市增城区光辉村，创鲜番石榴现代农业产业园里花开正盛。“当初回家乡创业，如今路越走越宽喽！”村民刘淑芬回乡创业，牵头成立了合作社，请来农技专家，培育出“四季红”番石榴错峰上市，带动村民人均年收入增加5.5万元。

　　2020年，全国各类返乡入乡创业创新人员达到1010万人，比2019年增加160万人，同比增长19%，是近年来增加最多、增长最快的一年，1900多万返乡留乡人员实现了就地就近就业。据统计，平均每个返乡创业创新项目可吸纳6.3人稳定就业、17.3人灵活就业，并通过采用契约式、分红式、股份式联结方式，把产业增值收益留给农民。

　　当前，夏粮生产基础较好，丰收有基础。乡村产业加快发展，乡村产业链、拓展农业多种功能和乡村多元价值持续发力。农民增收的步伐更加稳健、增收的劲头更加澎湃、增收的底气更加充沛。

　　（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月08日 01 版）
(责编：杨光宇)

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