前4月
货物贸易进出口同比增长28.5%
2021年05月08日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月7日电 （记者杜海涛）据海关总署统计，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值11.62万亿元，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。
4月份，我国货物贸易进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。
前4个月，我国一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口7.16万亿元，同比增长32.3%，占我国外贸总值的61.6%，比去年同期提升1.8个百分点。东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值1.72万亿元，同比增长27.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.43万亿元，同比增长24.8%。其中，出口1.95万亿元，同比增长29.5%；进口1.48万亿元，同比增长19.3%。
《 人民日报 》（ 2021年05月08日 01 版）
(责编：杨光宇)
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