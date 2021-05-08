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一季度农村居民人均可支配收入实际增长16.3%——

农民钱袋子更鼓了（“十四五”，我们这样开局起步）

本报记者  高云才  常  钦
2021年05月08日05:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　“十四五”开局良好，农民收入继续保持稳定增长态势。

　　国家统计局公布的数据表明，一季度，我国农村居民人均可支配收入5398元，扣除价格因素，实际增长16.3%。农村居民人均可支配收入名义增速和实际增速分别快于城镇居民4.1和4.0个百分点，城乡居民收入相对差距继续缩小。城乡居民人均收入比值2.43，比上年同期缩小0.09。

　　技能培训助增收

　　河南中牟县官渡镇孙庄村的乡谣农场里，村民们正在蔬菜大棚内浇水、采摘。“就近打工学技术，土地入股领分红，一年能收入五六万元！”村民刘建玉很高兴。如今，农场已经成为郑州市重要“菜篮子”生产基地，吸纳农村劳动力就业400余人。

　　一季度农业农村经济运行良好，第一产业增加值11332亿元，同比增长8.1%，为“十四五”农民增收开好局、起好步奠定了坚实基础。

　　在陕西杨凌农业高新技术产业示范区揉谷镇，到处是进修培训的农民“学生”忙碌的身影。不少人是奔着马新世来的，他是杨凌职业农民创业创新园负责人，也是当地为数不多的高级职业农民。

　　马新世琢磨的新技术不仅能减化肥减农药，还能提高作物产量。“让农民学得会、用得着、真管用。”马新世说，来这里打工，一天工资有两三百元，还能学会瓜菜的种植新技术。这里的“田间课堂”带动大学生、返乡务工人员等200多人找到产业路，累计培训达2000多人次。

　　国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆表示，做给农民看、带着农民干、帮着农民赚，平均每个返乡创业创新项目可吸纳6.3人稳定就业、17.3人灵活就业，1900多万返乡留乡人员就地就近就业。

　　“农村发展潜力大，返乡创业这步棋走对了！”在外打拼多年的孙中岭返乡任村党支部书记，建设乡谣农场，成立孙庄土地股份合作社。“抱团形成共同体，农业专家驻村培训，村里个个忙产业！”孙中岭对未来充满憧憬。

　　此外，一季度农村外出务工总量和收入水平实现双增长，外出务工达1.74亿人、同比增长42.1%，月均收入达到4190元、同比增长13.9%。同时，脱贫地区特色种养业呈现良好发展态势，脱贫劳动力稳岗就业形势较好，农村居民收入增速继续高于全国平均水平。

　　叶兴庆表示，不断稳定和拓展农民收入渠道，就能保障农民持续增收。

　　优化结构促发展

　　“质量就是市场，牌子就是竞争力。”在江西产茶大县遂川，白土村茶农罗传恩注册并经营了多年“遂牌”茶叶，很有心得。今年，不少老客户通过手机下单，他坐在家里指挥采摘、制作、发货。“前不久，南昌一家公司一口气订了800斤，销售额30多万元！”

　　6斤的礼品盒桃子，售价88元一盒，订单不断。江苏泗阳县王集镇种桃大户章健尝到了绿色种植甜头，他说：“有机肥替代化肥，粘虫板、杀虫灯等物理防治一起上，甜蜜事业肯定越来越甜。”

　　靠着绿色兴农，章健家的鲜桃获得绿色产品证书，进了上海的各大生鲜超市。“绿色是咱的金字招牌，接下来还得努力擦亮品牌，带动桃子接着涨身价。”

　　质量兴农、绿色兴农、品牌强农，优质绿色产品供给能力不断提升。实施农业生产“三品一标”（品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产）提升行动，一季度农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达到5.38万个。

　　江西鄱阳县的田间地头，智慧农机等大显身手。莲湖大桥旁，鄱阳沃飞农业服务有限公司的“田保姆”正操控农用无人机飞进农田。“有了无人机，省工又省时。”种粮大户王运林啧啧赞叹。

　　在乐丰镇育秧车间里，播种育秧机高速运转，已经萌芽的种子被均匀播撒在秧盘上。采用工厂化育秧后，5个工人平均一天就可以完成2000亩田的育秧任务，配合后续机械化插秧，既节约人工成本，每亩还可增产10%以上。

　　“会”种地变“慧”种地，稳住了农业增收基本盘。去年我国粮食总产量连续6年稳定在1.3万亿斤以上，实现了历史性的“十七连丰”，农民增收的基础更牢了。

　　农业农村部发展规划司司长曾衍德介绍，为了适应消费升级需求，从今年开始，启动实施农业生产“三品一标”提升行动，推动产品“三品一标”（绿色食品、有机农产品、无公害农产品和农产品地理标志），更高层次、更深领域推进农业绿色发展。

　　美丽乡村添动能

　　这边一朵“梅花”开放，那边一串“福”字相连。山东东营六户镇小许村的崔秀英，欣赏着自己剪的窗花。

　　砖瓦到顶、铝合金门窗的新房，水泥与砖砌成的整齐围墙，这个干净别致的农家小院就是崔秀英的新家。“多亏危房改造，我搬进了新房，还学会了剪纸新手艺，家门口就能打工、入学、看病，太舒心了！”

　　一季度启动实施乡村建设行动，加大投入、加快推进，推动村内道路建设，推动农村人居环境整治提升五年行动方案制定，组织实施村庄清洁行动春季战役，不断改善农村人居环境。一季度农业投资快速增长，第一产业固定资产投资2362亿元，同比增长45.9%，两年平均增长14.8%。

　　绿浪掩映金色橙果，微风轻送扑鼻花香，重庆奉节县永乐镇大坝村,“花果同树”的美景吸引来不少游客驻足拍照留念。

　　“好生态产出好产品，好风景也能变成好钱景。”大坝村党支部书记熊云波说，当地1.2万亩脐橙树长在青山绿水间，村里人跟着吃上了“旅游饭”，发展农家乐6家，脐橙休闲农业龙头企业及合作社11家，2020年累计接待游客1.8万人次，收入540万元。

　　农业高质量发展为乡村注入新活力，为农民增收带来新动能。清华大学中国农村研究院副院长张红宇表示，坚持生态优先，推动高质量发展，农民增收的后劲更足了。

　　四川苍溪县黄猫垭现代农业园区，前段时间，每天都有近万名游客在这里徜徉花海。“全镇有86家民宿和酒店，天天爆满。”君寨村村民段永喜一天接待了200多名游客。“在外打工的儿子、儿媳回来一起张罗农家乐，和和美美，幸福感提升不少。”周边的村民通过办民宿、搞餐饮等方式，户均增收3万多元。

　　休闲农业快速发展，发挥了拓展乡村多种功能、拓展产业增值增效空间的作用。2020年，全国休闲农业实现营业收入6000亿元。今年还将打造150条乡村休闲旅游精品景点线路，建设200个中国美丽休闲乡村。

　　江苏沭阳县青伊湖镇地头，种粮大户滕云飞承包的1.3万多亩的麦田里，30台无人机呼啸着进行植保作业。“瞧瞧，小麦长势有多喜人！”滕云飞尝到了科技种粮的甜头，“去年算账，种粮每亩纯收入500多元，总收入600多万元。”

　　稳就业、促创业、兴产业，保障粮食和重要农产品供给，希望的田野上，处处孕育着增收的喜悦……


　　《 人民日报 》（ 2021年05月08日 02 版）
(责编：杨光宇)

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