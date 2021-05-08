本报北京5月7日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉，2021年5月7日，“雪龙2”船返回上海国内基地码头，标志着中国第37次南极考察圆满完成。本次考察系“雪龙2”船首次单船执行环南极考察任务。考察队于2020年11月10日出发，历时179天，行程3.6万余海里，顺利完成南极长城站、中山站物资补给和人员轮换任务，开展了南大洋生态系统和海洋环境综合调查，成功回收西风带环境监测浮标。考察队经受了新冠肺炎疫情的考验，确保考察队员“零感染”，成功实施国际南极考察队员救援行动，顺利开展南极考察物资补给国际合作，取得了多项科研成果。

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