本报北京5月7日电 （记者严冰）记者今天从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，4月29日至5月6日，为期8天的全国铁路“五一”假期运输圆满结束。假期运输期间，客货运量持续高位运行，全国铁路共发送旅客1.17亿人次，较2019年同期增加1154万人次、增长11%；国家铁路货物发送8317万吨，较2020年同期增加1056万吨、增长14.6%。其中，5月1日至5日，节日5天，全国铁路共发送旅客7850.28万人次；国家铁路共发送货物5264万吨。

国铁集团运输部负责人介绍，“五一”假期是今年我国疫情防控形势稳定以来第一个长假，旅客出行意愿强烈，“补偿式”探亲、观光旅游客流集中。铁路部门加大运力投放，提高服务质量，严格落实各项疫情防控措施，最大限度满足旅客出行需求。

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