本报记者 邱海峰

5月7日，在海南国际会展中心，首届消博会嘉宾云集。

张 茂摄（人民视觉）

5月7日，观众在消博会现场体验划船机。

新华社记者 张丽芸摄

5月7日，时尚生活展区内，资生堂工作人员向观众介绍化妆品。

本报记者 邱海峰摄

5月7日，首届中国国际消费品博览会在海南省海口市盛大开展。

南海之滨，海南国际会展中心内，来自约70个国家和地区的近1500家企业携2600多个品牌闪亮登场，超3万名采购商和专业观众现场对接洽谈，全球消费精品在这里触手可及。

作为国内首个以消费精品为主题的国家级展会，消博会是继广交会、服贸会、进博会之后，中国推出的又一国际盛会。与会人士普遍认为，在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延的背景下，首届消博会的举办，展现了中国推进高水平对外开放的坚定决心和信心，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望，将为处于阴霾之中的全球经济注入新动能。

首发首秀新品集中亮相

走进8万平方米的消博会展馆，琳琅满目的消费品让人应接不暇，不少国际品牌更是推出了首发首秀新品。

在旅居生活和服务消费展区，戴尔科技集团带来了多款电脑新品，包括高端游戏品牌外星人、旗舰轻薄笔记本XPS等。戴尔科技集团全球副总裁周兵介绍，戴尔是首家报名参展消博会消费电子板块的世界500强企业，此次展台面积达500平方米，根据用户的不同需求分设游戏区、创意区、学习和工作区以及娱乐VR体验区。“这是戴尔首次这么大规模地集中展示消费品牌产品，希望能借助首届消博会这个亚太地区规模最大的消费精品展，给观众带来‘高、新、优、特’的新消费体验。”

来到高端食品保健品展区，西班牙“国宝级”美食5J火腿引来不少“吃货”围观、品尝。“开展第一天，就感受到了观众的热情，一直忙着对接采购商和各类观众。”5J火腿大中华区市场总监史美寅说，本次消博会上，公司打造了一个5J火腿精品形象展示店，展出了多款精品礼盒，并推出由西班牙艺术家设计的全新独特包装。

时尚生活展区内，日本美妆巨头资生堂携带10多个品牌亮相消博会，其中御银座和BAUM均是在中国发售的新品牌。资生堂中国区总裁藤原宪太郎在5月7日的新品发布会上表示，中国的消费力持续提升，消费者对“美”的需求日益增进并不断呈现出多元化趋势。此次带来的两款新品分别为日式奢华护肤品牌和注重环境友好的绿色理念品牌，将能更好满足中国市场消费升级需求。

此外，瑞士瑞表集团、法国欧莱雅、英国戴比尔斯等品牌都将在消博会期间发布新品，涵盖服饰箱包、美妆用品、食品酒饮、珠宝钻石等几十个品类。

为世界提供优质消费品

“消博会汇聚全球优质消费精品资源，既为各国消费精品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国各地和各国的消费精品销往世界创造商机。”商务部消费司司长朱小良说。

聚焦本地消费精品和老字号，此次消博会设立了2万平方米国内展区，各省区市组织了857家企业参展，带来超1260个品牌。

来自经济大省江苏的食品、智能家居、丝绸等产品，吸引不少采购商前来咨询、洽谈。“这次带来了我们自主研发的扫地机器人、擦窗机器人和空气净化机器人三类产品，开展仅半天，就有不少美国、德国的采购商来谈合作事宜。”作为此次江苏参展企业中的明星企业，科沃斯机器人股份有限公司展会运营负责人吴浩说，此次展示的新品机器人拥有语音操控、设置清扫路线、清理固态脚印等功能，同时性价比有了显著提高。

“我们的产品目前已在北美、欧洲等地销售，希望通过消博会这一平台，让更多采购商、消费者了解我们的产品，为更多国家的消费者带去优质家用机器人产品。”吴浩说。

外贸大省浙江此次突出展示重点进口平台和涉及智能安防、珠宝首饰、水产品、茶叶、箱包等领域的自主品牌企业。作为其中一员，浙江银座箱包有限公司项目经理李俊超在开展前一个星期便开始挑选展品、准备布展，“我们每年的箱包出口额在4亿元左右，主要面向欧洲和亚洲国家。这次特地带来了多款自主高端品牌和航海王、大闹天宫等IP品牌箱包，希望能进一步扩大市场。”

共享中国市场机遇

消博会提供了一个全新的展示交易平台，也为各国共享中国市场机遇、世界经济复苏和增长提供了新机遇。

首届消博会上，瑞士担任主宾国，聚集了40多家瑞士公司。瑞士驻华大使罗志谊表示，消博会给瑞士带来了新的机遇，“因此，我们努力使消博会上所有瑞士商品，最大限度代表瑞士制造。”罗志谊说，尽管只有短短几天，但瑞士馆将充分利用这个机会进行展示，吸引更多中国消费者。

今年消博会，资生堂成为第一家签约的美妆企业。藤原宪太郎表示，资生堂已连续参加了两届中国国际进口博览会，充分感受到了中国化妆品市场的巨大潜力，尤其是全球疫情蔓延之下，中国有效控制住了疫情并推动经济持续稳定恢复。“这让我们外资企业十分敬佩，并对继续在中国发展事业有了信心。”

谈及未来发展，藤原宪太郎指出，今年是资生堂进入中国40周年，这一路走来深切感受到了中国经济发展所带来的优势。中国已成为资生堂集团最大的海外市场，海南的发展，也是资生堂成长的新机遇。“我们希望借助消博会等平台，继续深入扎根中国市场，引入更多新品牌、新产品和新技术，同步高价值商品给中国消费者。”

“中国正引领全球经济复苏，消博会的举办更是向国际社会传递了积极信号。”周兵说，中国是戴尔最重要的生产基地，不少专门为中国设计的产品，如今已推向全球市场。受疫情影响，去年以来戴尔不少海外市场受到冲击，但在中国的生产一直没有停过，这稳定了产业链、供应链。“未来，戴尔将坚持‘在中国，为中国’的发展战略，凭借集团引领全球数字化转型的优势，在中国经济发展中发挥更大作用。”

(责编：杨光宇)