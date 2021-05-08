本报北京5月7日电 （记者汪文正）海关总署7日发布的数据显示，今年前4个月，中国进出口总值11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%。其中，出口6.32万亿元，同比增长33.8%，比2019年同期增长24.8%；进口5.3万亿元，同比增长22.7%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差1.02万亿元，同比增加149.7%。

4月份，我国进出口总值3.15万亿元，同比增长26.6%，环比增长4.2%，比2019年同期增长25.2%。其中，出口1.71万亿元，同比增长22.2%，环比增长10.1%，比2019年同期增长31.6%；进口1.44万亿元，同比增长32.2%，环比下降2.2%，比2019年同期增长18.4%；贸易顺差2765亿元，同比减少12.4%。

前4个月，我国一般贸易进出口增长、比重提升。一般贸易进出口7.16万亿元，同比增长32.3%，占我外贸总值的61.6%，比去年同期提升1.8个百分点。东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值1.72万亿元，增长27.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.43万亿元，增长24.8%。其中，出口1.95万亿元，增长29.5%；进口1.48万亿元，增长19.3%。

民营企业进出口增长、比重提升。前4个月，民营企业进出口5.48万亿元，增长40.8%，占中国外贸总值的47.2%，比去年同期提升4.1个百分点。机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前4个月，我国出口机电产品3.79万亿元，增长36.3%，占出口总值的59.9%。

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